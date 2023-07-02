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Не посещая школу? Что такое экстернат, кому подходит и какие преимущества и недостатки такой формы обучения

Диана Просяник, редактор сайта 02 июля 2023, 10:00
екстернат
Фото: Pexels

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