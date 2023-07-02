Не посещая школу? Что такое экстернат, кому подходит и какие преимущества и недостатки такой формы обучения

Война перевернула жизнь украинцев, и пока она продолжается, многое изменилось. В том числе и образование. С началом полномасштабной войны многие дети были вынуждены покинуть свои дома и переехать в другую область или даже страну.

Это также сказалось и на их успеваемости в школах, поскольку нередко происходит так, что ребенок учится в двух школах одновременно: украинской и за рубежом.

Сегодня мы решили поговорить на тему экстерната: что это такое, для кого такая форма обучения подходит больше всего и каковы его преимущества и недостатки.

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Экстернат: что это такое

Экстернат — это форма получения образования, которая обеспечивает возможность самостоятельного, в том числе и ускоренного, освоения учебной программы соответствующего образовательного уровня или класса.

Кто может учиться экстерном

Согласно Положению об экстернате в общеобразовательных учебных заведениях, экстернат рассчитан для тех, кто:

по состоянию здоровья не имеет возможности посещать занятия в школе или проходить годовое оценивание и/или аттестацию, например, школьников, которые усиленно занимаются спортом, танцами, искусством и др; ускоренно освоили программу одного или нескольких классов; являются гражданами Украины и часто переезжают в связи с командировками родителей или живут за границей; проживают на ВОТ или в зоне боевых действий; являются иностранцами или лицами без гражданства, которые постоянно или временно проживают в Украине; не закончили получение общего среднего образования в учебном заведении или выпускники школ прошлых лет, которые не имеют оценок по отдельным предметам и/или не проходили аттестацию.

Мы поговорили с учителем Черкасской гимназии №31 Михаилом Солодовником, который поделился своим мнением об экстернате.

Он отмечает, что такой формат обучения может быть хорошей альтернативой для некоторых школьников.

Однако, важно учитывать, что экстернат не подходит для большинства учеников, поскольку отсутствует социальное взаимодействие, коллективное обучение и не достаточно наставничества учителя.

Для кого экстернат подходит больше всего

По мнению Михаила Солодовника, экстернатная форма обучения больше всего подходит для самостоятельных учеников, которые имеют высокую мотивацию и способность к самостоятельному обучению.

Важным качеством детей является умение организовывать свой рабочий график, самостоятельно изучать материал и решать задачи. Как отмечает учитель, экстернат позволяет детям тратить больше времени на изучение предметов или деятельности, которые их интересуют или в случаях, когда нет доступа к качественному школьному образованию.

Отличаются ли знания детей, учившихся на экстернате и на дневной форме

Знания детей, которые учатся на экстернате и на дневной форме, могут отличаться в определенных аспектах, но это зависит от конкретной ситуации и способа организации обучения в обоих случаях, — говорит Михаил Солодовник.

И добавляет, что кому-то экстернат идет на пользу, а кому-то наоборот. Например, во время экстерната часто используют индивидуальные методы обучения, такие как самостоятельная работа, дистанционные курсы или занятия с учителями тет-а-тет.

В то же время во время дневной формы обучения учителя на уроках применяют методы дискуссии и взаимодействия с одноклассниками. Эти разные подходы влияют на способ изучения и усвоения знаний.

Солодовник говорит, что ученики, которые учатся на экстернате, имеют ограниченную возможность для социального взаимодействия со сверстниками, которая может способствовать обмену знаниями, идеями и помогать взаимному обучению.

Но не стоит забывать и о поддержке родителей, которая способна повышать мотивацию ребенка. Если ученик имеет надлежащую поддержку и возможность доступа к качественным учебным ресурсам, то независимо от формы обучения, он может достичь высокого уровня знаний.

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Экстернат: преимущества и недостатки

Говоря о преимуществах и недостатках такой формы обучения, можно выделить следующие:

Преимущества:

Гибкость в обучении;

Индивидуализированное обучение;

Более глубокое изучение отдельных предметов;

Фокус на конкретном виде деятельности ребенка (это может быть и внешкольная деятельность, в частности тренировки) или же на лечении школьника при необходимости.

Недостатки:

Отсутствие социального взаимодействия;

Отсутствие структурированной среды;

Ограниченный доступ к ресурсам;

Ответственность за самостоятельное обучение;

Отсутствие промежуточного контроля.

С какой целью чаще всего выбирают экстернат для ребенка

В связи с войной в стране, некоторые дети выехали за границу и посещая учебное заведение за рубежом, хотят освоить и отечественную учебную программу, — подводит итог учитель гимназии.

Однако есть и другие причины, о которых мы упоминали выше.

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