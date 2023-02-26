Книги с пеленок: польза или трата времени? Как привить ребенку любовь к чтению без нервов

Книга — настоящее сокровище. Армия печатных букв позволяет не только приобретать новые знания. Всего несколько сотен страниц, обрамленных содержанием, могут перенести тебя из реального мира в другое измерение, эпоху и избавить от обыденных забот.

У чтения есть еще много прелестей, которые очевидны всем взрослым. Однако захочет ли малыш погрузиться во вселенную книги, когда в распоряжении есть немалая подборка мультиков и игр на волшебном устройстве?

Педагог Анна Остапенко рассказала, зачем читать ребенку или вместе с ним и формировать ему привычку к такому досугу. А главное, как взрослым привить малышам любовь к чтению без нервов.

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Какая польза от чтения

Прежде всего следует понять все прелести, которые предлагает мир чтения. Когда есть четкое понимание, зачем ребенку книга и как она влияет на его развитие, родителям гораздо проще удержаться от соблазна поддаться детским уговорам и включить мультик.

Книги помогают успокоиться и снять напряжение

Стресс и напряжение — далеко не привилегия взрослых. Это может испытывать даже ребенок, ведь у него есть свои переживания и эмоции. На него тоже влияют внешние раздражители в виде войны и настроений вокруг.

Книга — один из самых действенных инструментов для снятия стресса и расслабления, не имеющий возрастных ограничений.

Мир книжного сюжета помогает отвлечься от всего вокруг, переключить внимание с тревоги и боли и погрузиться в сказочный мир, где ждет счастливый конец.

Действует подобная терапия не только при самостоятельном чтении. Чтение детских книг — один из самых действенных способов расслабиться.

Это подтверждает даже наука. Ученые исследовали, что после шести минут чтения нормализуется пульс и снижается тонус мышц.

Чтение развивает мышление и воображение, расширяет словарный запас, улучшает память

Каждый взрослый хочет, чтобы его ребенок был развит, умен и сообразителен, имел хорошую память и в свои пять мог сразиться в красноречии с Цицероном или хотя бы со своими сверстниками.

Но для этого нужно много вложить в развитие. Педагог отмечает, что родители начинают бить тревогу, когда замечают, что дети испытывают проблемы со всем перечисленым.

— Тогда готовы вкладывать значительные средства: ищут курсы и репетиторов, которые помогут догнать упущенное. Поэтому нужно играть на опережение и читать своему ребенку, — рекомендует Анна.

Люди, которые много читают, легче учатся

Известно, что интеллектуальная деятельность, в частности чтение, оказывает положительное влияние на клетки мозга. Также навык усваивать печатный текст обязательно пригодится в школе и скажется на общей картине успеваемости.

Читатели занимают проактивную позицию в обществе

По исследованиям американского агентства НЕА, регулярно читающие люди высказывают свою позицию по разным вопросам чаще, чем другие.

Отдельное преимущество в том, что любители книг обосновывают свои мысли более красноречиво и убедительнее других.

Чтение формирует мировоззрение, характер, эмпатию, толерантность

Педагог утверждает, что человек получает со страниц книг определенный опыт, поскольку вместе с персонажами проживает многочисленные перипетии, сомневается, ошибается, принимает решения и видит их последствия.

Так что ребенок будет учиться вместе с героями книжного мира, будет исследовать эмпатию, понимать, как устроено общество и каким человеком можно в нем стать и тд.

Как привлечь ребенка к чтению

Несмотря на все преимущества чтения, далеко не каждый малыш предпочтет книгу. Очень часто между чтением и ребенком стоят разноцветные мультики или видео.

Как же родителям легко привить ребенку любовь к чтению, чтобы обошлось без криков, плача, шантажа и принуждения. Анна Остапенко помогла найти ответ и на этот вопрос.

Вдохновляй примером

Дети учатся чему-то методом подражания. С самих пеленок они внимательно наблюдают за родителями и родными, копируют поведение, привычки и предпочтения.

Если ребенок будет видеть тебя не только со смартфоном в руках, но и на диване с книгой, то впоследствии такой досуг для малыша станет привлекательным.

Можно дополнительно поощрять ребенка к чтению, превратив литературные события в семейную традицию.

Например, посещайте вместе библиотеку, презентации книг и книжные фестивали, смотрите буктрейлеры, следите за обзорами книжных блогеров, обсуждайте прочитанное с родными и знакомыми.

Чтение как удовольствие

Заставлять ребенка читать, превращать такой досуг в строгое наказание — проигрышная стратегия. Любовь можно привить только через любовь.

Лучший способ превратить чтение в удовольствие, а не наказание — создать семейную традицию ежедневного чтения в уютной атмосфере.

Ведь ассоциации с семейным теплом, уютом и безопасностью оказывают гораздо большее влияние, чем кажется. Кроме того, когда ребенок будет видеть, что читает не один, то это дело не будет казаться несправедливым наказанием.

Выбирай литературу, которая подойдет именно для твоей семьи

Читать короткое и веселое стихотворение каждое утро, пока готовится завтрак. Разбирать познавательную статью из энциклопедии в середине дня, чтобы потом обсудить прочитанное, провести исследование или создать модель.

Каждый вечер практиковать убаюкивающее чтение в кроватке. Выбирай и вводи то, что будет дарить моменты совместного удовлетворения и содержательного общения.

Привлекать детей к чтению поможет геймификация, утверждает педагог. Недавно появилось приложение Изучаю — не жду, с помощью игры оно учит малышей читать и писать.

Не менее важно выбирать книги, соответствующие возрасту и интересам ребенка. Любовь ведь можно привить лишь к тому, что действительно вызывает восхищение и интерес.

Выбрать книги — иногда непростая задача. Ребенок может не оценить литературу, когда-то увлекающую тебя. Однако это не значит, что он безнадежен и никогда не станет читать. Важно подобрать правильную книгу, которая открыла бы этот мир.

— Здесь пригодятся рекомендации специалистов в современной детской литературе. Их можно найти в сборниках Живые писатели. Родителям, а еще на сайте пространства украинской детской книги Барабука, — рекомендует Анна Остапенко.

Знакомство с разными стилями и жанрами, а также детскими журналами

Все новое вызывает интерес и восхищение. Каждая появляющаяся книжная новинка привлекает внимание ребенка, подпитывает его желание читать.

Если тебя беспокоит, что это слишком дорогое удовольствие в наше время, то есть и другие способы знакомить ребенка с разнообразной литературой.

Например, можно обмениваться книгами с друзьями или записываться в библиотеку. Оформить подписку на журнал, где каждый месяц ребенок будет получать новый выпуск со стихами, сказками, познавательными статьями, комиксами, а также творческими заданиями.

Ограничивай потребление видео контента и игр

Педагог уже в течение 25 лет ежедневно общается с детьми всех возрастов. Сейчас Анна четко видит, как отличаются дети, которые перенасыщены потреблением ярких образов из гаджетов, от тех, кто имеет разумно лимитированный доступ к этим благам цивилизации.

Конечно, бывает непросто устоять перед мольбами малыша посмотреть мультик. А если ребенок применит еще и шантаж в виде больших слезливых глаз и жалобного обиженного плача, многие родители не выдержат.

Однако волшебная таблетка против такого все же существует. Анна Остапенко поделилась простой формулой, которая поможет без колебаний отвечать на детские просьбы или вымогательства посмотреть мультик или поиграть в игру.

Подумай, сколько времени в этот день ребенок провел за книгой. От него отдели ровно половину — это время можно спокойно отдать малышу на созерцание голубого экрана.

Например, сегодня твой ребенок провел за книгой два часа, так что час ему можно смело смотреть мультики или играть в игры.

Если же ты еще не знаешь, с произведений каких авторов начать знакомство малыша с литературой, то читай нашу подборку авторов, чьи книги влюбят детей в чтение.

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