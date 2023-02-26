Книжки з пелюшок: користь чи втрата часу? Як привити дитині любов до читання без нервів

Книга — справжній скарб. Армія друкованих літер дає змогу не тільки набувати нових знань. Усього кількасот сторінок, обрамлених змістом, можуть перенести з реального світу в інший вимір, епоху й позбавити від буденних турбот.

У читання є ще багато принад, які очевидні усім дорослим. Однак чи захоче малеча поринути у всесвіт книги, коли у її розпорядженні є чималенька добірка мультиків та ігор на чарівному пристрої?

Педагогиня Ганна Остапенко розповіла, навіщо читати дитині або разом з нею та формувати у неї звичку до такого дозвілля. А головне, як дорослим прищепити малечі любов до читання без нервів.

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Яка користь від читання

Передусім варто зрозуміти усі принади, які пропонує світ читання. Коли є чітке розуміння, навіщо дитині книга і як вона впливає на її розвиток, батькам набагато простіше втриматися від спокуси піддатися на дитячі вмовляння й увімкнути мультик.

Книжки допомагають заспокоїтися та зняти напругу

Стрес та напруга — далеко не привілей дорослих. Це може відчувати навіть дитина, адже вона має власні переживання та емоції. На неї теж впливають зовнішні подразники у вигляді війни та настроїв навколо.

Книга — один з найдієвіших інструментів для зняття стресу та розслаблення, який не має вікових обмежень.

Світ книжкового сюжету допомагає відволіктися від усього навколо, перемкнути увагу з тривоги та болю на казковий щасливий кінець. Діє така терапія не тільки під час самостійного читання.

Читання дитячих книжок — один із найдієвіших способів розслабитися. Це підтверджує навіть наука. Вчені дослідили, що після шести хвилин читання нормалізується пульс та знижується тонус м’язів.

Читання розвиває мислення та уяву, розширює словниковий запас, покращує пам’ять

Кожен дорослий хоче, щоб його дитина була розвинена, розумна й кмітлива, мала гарну пам’ять та у свої п’ять могла позмагатися у красномовстві з Цицероном або хоча б зі своїми однолітками.

Та для цього треба чимало вкласти у її розвиток. Педагогиня зазначає, що батьки починають бити на сполох, коли помічають, що діти мають проблеми з усім загаданим.

— Тоді вже готові вкладати значні кошти: шукають курси та репетиторів, які допоможуть наздогнати пропущене. Тому слід грати на випередження й читати своїй дитині, — рекомендує Ганна.

Людям, які багато читають, легше навчатися

Відомо, що інтелектуальна діяльність, зокрема читання, позитивно впливає на клітини мозку. Також навичка засвоювати друкований текст неодмінно стане в пригоді у школі та позначиться на загальній картині успішності.

Читачі займають проактивну позицію у суспільстві

За дослідженнями американської агенції НЕА, люди, які регулярно читають, висловлюють свою позицію з різних питань частіше, ніж інші.

Окрема перевага у тому, що любителі книг обґрунтовують свої думки красномовніше та переконливіше за інших.

Читання формує світогляд, характер, емпатію, толерантність

Педагогиня стверджує, що людина, яка любить читати, отримує зі сторінок книжок певний досвід, бо разом з персонажами проживає численні перипетії, сумнівається, помиляється, ухвалює рішення та бачить їх наслідки.

Тож дитина вчитиметься разом з героями книжкового світу, досліджуватиме емпатію, розумітиме, як влаштоване суспільство і якою людиною можна в ньому стати тощо.

Як залучити дитину до читання

Попри усі переваги читання, далеко не кожен малюк віддасть перевагу книгам. Дуже часто поміж читанням та дитиною стоять різнокольорові мультики чи відео.

Як же батькам легко привити дитині любов до читання, щоб обійшлося без криків, плачу, шантажу та примусу? Ганна Остапенко допомогла знайти відповідь і на це запитання.

Надихай прикладом

Діти навчаються чогось методом наслідування. Від самих пелюшок вони уважно спостерігають за батьками й рідними, копіюючи поведінку, звички й уподобання.

Якщо дитина бачитиме тебе не тільки зі смартфоном у руках, а й на дивані з книжкою, то згодом таке дозвілля для малюка стане привабливим.

Можна додатково заохочувати дитину до читання, перетворивши літературні події на сімейну традицію. До прикладу, відвідуйте разом бібліотеку, презентації книжок і книжкові фестивалі, дивіться буктрейлери, стежте за оглядами книжкових блогерів, обговорюйте прочитане з рідними та знайомими.

Читання як задоволення

Змушувати дитину читати, перетворюючи таке дозвілля на суворе покарання — програшна стратегія. Любов можна прищепити тільки через любов.

Найкращий же спосіб перетворити читання на задоволення, а не покарання — створити сімейну традицію щоденного читання у затишній атмосфері.

Адже асоціації з сімейним теплом, затишком і безпекою мають набагато більше впливу, ніж видається. Окрім того, коли дитина бачитиме, що читає не одна, то ця справа не видаватиметься несправедливим покаранням.

Слід обирати літературу, яка підійде саме для твоєї родини

Читати короткий та веселий вірш щоранку, поки готується сніданок. Розбирати пізнавальну статтю з енциклопедії всередині дня, щоб обговорити прочитане, провести дослідження чи створити модель.

Щовечора практикуй читання у ліжечку тощо. Обирай та запроваджуй те, що даруватиме моменти спільного задоволення та змістовного спілкування.

Залучати дітей до читання допоможе гейміфікація, стверджує педагогиня. Нещодавно з’явився застосунок Вивчаю — не чекаю, який за допомогою гри вчить малечу читати й писати.

Не менш важливо обирати книжки, які відповідають віку та інтересам дитини. Адже любов можна привити лише до того, що справді викликає захоплення та інтерес.

Вибрати книжки подекуди непроста справа. Дитина може не оцінити літературу, яка колись захоплювала тебе. Однак це не означає, що вона безнадійна й ніколи не почне читати. Важливо підібрати правильну книгу, яка б відкрила цей світ.

— Тут у пригоді стануть рекомендації спеціалістів із сучасної дитячої літератури. Їх можна знайти у збірках Живі письменники. Батькам, а ще на сайті простору української дитячої книги Барабука, — рекомендує Ганна Остапенко.

Знайом з різними стилями та жанрами, а також дитячими журналами

Усе нове викликає інтерес та захоплення. Кожна книжкова новинка, яка з’являється вдома, привертає увагу дитини, підживлює її бажання читати.

Якщо тебе турбує, що це надто дороге задоволення у наш час, то є й інші способи знайомити дитину з різноманітною літературою.

Наприклад, можна обмінюватися книжками з друзями або записатися до бібліотеки. Оформити передплату на журнал, де щомісяця дитина отримуватиме новий випуск з віршами, казками, пізнавальними статтями, коміксами, а також творчими завданнями.

Обмежуй споживання відео контенту та ігор на гаджетах

Педагог уже протягом 25 років щоденно спілкується з дітьми різного віку. Тож зараз Ганна чітко бачить, як відрізняються діти, які перенасичені споживанням яскравих образів з гаджетів, від тих, хто має розумно лімітований доступ до цих благ цивілізації.

Звісно, буває непросто встояти перед благаннями малюка подивитися мультик. А якщо дитина застосує ще й шантаж у вигляді великих сльозливих очей й жалібного ображеного плачу, то багато батьків не витримають.

Однак чарівна пігулка проти такого все ж є. Ганна Остапенко поділилася простою формулою, яка допоможе без вагань відповідати на дитячі вимагання подивитися мультик чи пограти у гру.

Поміркуй, скільки часу цього дня дитина провела за книгою. Від нього відділи рівно половину — цей час можна спокійно віддати малюкові на споглядання блакитного екрана.

Наприклад, сьогодні твоя дитина провела перед книгою дві години, тож годину їй можна сміливо дивитися мультики чи грати в ігри.

Якщо ж ти ще не знаєш, із творів яких авторів розпочати знайомство малюка з літературою, то тримай нашу добірку авторів, чиї книги закохають дітей у читання.

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