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Неоспоримое снижение качества образования: МОН рекомендует вернуться к очному формату учебы

Богдана Макалюк, редактор сайта 14 июля 2023, 15:00
МОН рекомендує повернутися до очного навчання коледжам та університетам
Фото: Pexels

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