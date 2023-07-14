Неоспоримое снижение качества образования: МОН рекомендует вернуться к очному формату учебы

С начала пандемии Covid-19 еще в 2020 году учебные заведения перешли на дистанционную форму обучения. На такой формат занятий также повлияло полномасштабное вторжение России в 2022 году. Но из-за дистанционного обучения качество образования снизилось, поэтому Министерство образования и науки рекомендует учреждениям профессионального предвысшего и высшего образования вернуться к аудиторному обучению.

Соответствующую рекомендацию предоставило Минобразования в письме руководителям учреждений профессионального предвысшего и высшего образования № 1/10142-23 от 11 июля 2023 года.

Будет ли очное обучение в колледжах, академиях и университетах

В письме от МОН указано, что, в соответствии с установленными законодательством принципами автономии и самоуправления в деятельности учреждений профессионального высшего и высшего образования, профессиональные колледжи, колледжи, академии и университеты могут самостоятельно определять организационную и безопасность производства образовательного процесса.

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Но в письме подчеркивают, что вынужденный переход учебных заведений на проведение образовательного процесса в дистанционном формате, вызванный сначала эпидемией COVID-19, а затем и вооруженной агрессией Российской Федерации, привел к неоспоримому снижению качества образования.

Это связано с отсутствием эффективной обратной связи с преподавателями, большим объемом домашних заданий, техническими проблемами, недостаточным обеспечением учащихся и педагогов компьютерной техникой, нехваткой общения, отсутствием получения действенного практического опыта.

— Учитывая указанное, рекомендуем учреждениям высшего и профессионального предвысшего образования с 01 сентября 2023 года максимально перейти к осуществлению образовательного процесса в аудиторном формате с учетом наличия и вместительности укрытий, — говорится в письме.

Но эта рекомендация не касается учебных заведений, расположенных на территориях, находящихся в зонах боевых действий, в частности в зонах досягаемости огня враждебных РСЗО, систем типа С-300 и аналогичных.

В Министерстве отметили, что в полной мере осознают вызовы, стоящие перед заведениями в связи с возобновлением обучения в аудиторном формате. Отмечают, что первоочередной задачей для образовательных учреждений является реализация составляющей образовательного процесса.

— В течение июля-августа 2023 года предлагаем руководству учебных заведений принять максимальные усилия и исчерпывающие меры по обустройству уже существующих укрытий (как специализированных, так и приспособленных), в частности с привлечением средств специального фонда, для проведения в них занятий во время воздушных тревог, — указано в письме.

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