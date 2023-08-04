Онлайн, офлайн или смешанный формат? В МОН рассказали, каким будет новый учебный год в школах Украины

Министерство образования и науки Украины рекомендовало перейти на очный формат обучения заведениям высшего образования, но только при наличии укрытий. Грядет осень и новый учебный год, на учебу выйдут не только студенты, но и школьники. Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив рассказал в эфире телемарафона Єдині новини, какой будет учеба в Украине.

Формат обучения в украинских школах с сентября 2023

Сташкив объясняет, что по видению МОН для большинства школьников учеба должна начаться в офлайн-формате, но это возможно только, если в школе есть надежно защищенное укрытие.

Он рассказал, что в прошлом году 75% учебных заведений имели укрытия, которые могли вместить половину учеников. Правительство Украины выделило 1,5 млрд грн на обустройство укрытий. Поэтому количество школ, имеющих укрытие, возрастет. Но в МОН понимают, что не все школы смогут начать офлайн учебный год.

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Также замминистра поделился, как будут действовать школы при возможных отключениях электроэнергии. Учебные заведения будут опираться на прошлогодний опыт: будут работать дистанционно или с генераторами.

Мы нацеливаем органы местного самоуправления готовиться к таким мерам, в частности, покупать генераторы, — акцентировал Сташков.

По его словам, возвращение детей на очное обучение поддерживает большая часть родителей даже в относительно прифронтовых регионах. Среди родителей был проведен опрос, показавший, что большинство поддерживают возвращение детей в школы.

Здесь важно понять, что министерство призывает к возвращению на очное обучение только там, где для этого созданы соответствующие условия безопасности, — подчеркнул замминистра.

Могут ли родители отказаться от учебы офлайн

Сташкив акцентирует, что возобновление учебы офлайн в школе — это не обязанность, и только с согласия родителей оно может быть организовано в очном формате. Родителям, желающим, чтобы ребенок продолжал онлайн-обучение, будут предлагаться классы с дистанционной формой обучения.

— Если часть родителей школы хотят, чтобы для учеников организовали офлайн-обучение, могут быть сформированы отдельные классы, которые будут посещать школу, а отдельные классы будут на дистанционном обучении.

Для этого Минобразования сейчас разрабатывает порядок упрощенного зачисления учеников в учебные заведения, то есть, временного зачисления.

Если, например, школа не может обеспечить офлайн обучение, поскольку в ней отсутствует укрытие, мы будем предлагать порядок временного зачисления учеников в другое учебное заведение во время военного положения, чтобы те могли посещать школу и общаться со своими сверстниками, — объяснил Сташкив.

Он добавил, что в областных военных администрациях принимают решение о возобновлении очного обучения, ведь именно они определяют все условия безопасности в школах.

— По информации министерства образования, в таких городах как Харьков, Николаев, Запорожье, Одесса, другие прифронтовые города сейчас работают над тем, чтобы с 1 сентября отдельные школы, которые будут обустроены соответствующими укрытиями, могли восстановить хотя бы смешанный формат обучения и часть детей могла посещать школу, — добавил он.

А относительно Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской области, Сташкив сказал, что там будут пытаться улучшить систему дистанционного обучения, в частности, предоставить ученикам и учителям необходимые гаджеты.

В МОН считают, что большой разрыв в офлайн и онлайн обучении — это очень сложная проблема. Поэтому сейчас министерство активно работает над разработкой соответствующей стратегии по преодолению образовательных потерь.

Иногда семьям приходится переезжать или родители хотят изменить учебное заведение ребенка, для этого нужно собрать определенные документы. Ранее мы рассказывали, как перевести ребенка в другую школу.

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