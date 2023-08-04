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Онлайн, офлайн или смешанный формат? В МОН рассказали, каким будет новый учебный год в школах Украины

Богдана Макалюк, редактор сайта 04 августа 2023, 09:01
Навчальний рік 2023: яким буде формат навчання в українських школах
Фото: Pexels

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