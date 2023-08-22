Твоя безопасность

Государство будет регулировать микрокредиты? В чем их опасность и как это работает сейчас

Анастасия Грубрина, редактор сайта 22 августа 2023, 17:00
Як уряд боротиметься з мікрокредитами: у чому небезпека
Фото: Pexels

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