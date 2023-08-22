Государство будет регулировать микрокредиты? В чем их опасность и как это работает сейчас

Многие слышали о микрокредитах — это “быстрые” деньги, займы, которые дают якобы без залога, но в договоре, который обычно не читают, мелким шрифтом прописаны ужасные условия.

Чтобы не попасть в сложную ситуацию, когда долг растет каждый час, и вернуть его не реально, читай подробнее, как правительство планирует бороться с микрокредитами и в чем их опасность.

Как правительство будет бороться с микрокредитами: в чем опасность

С начала полномасштабного вторжения количество выданных быстрых кредитов упало, но сейчас оно начало стремительно расти. За первый квартал 2023 задолженность украинцев по таким микрокредитам составляет 8,7 млрд грн.

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Национальный банк Украины озабочен этой историей, поэтому ищет пути регулирования сферы микрокредитов. Народный депутат и глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал Вадиму Карпяку, как правительство будет бороться с микрокредитами.

Сейчас разработали законопроект, который будет регулировать деятельность структур, выдающих микрокредиты. Он рекомендован к первому чтению.

Сегодня ставка по таким кредитам очень отличается на рынке. Есть спекулятивные организации, которые предоставляют кредиты людям, но ничего не проверяют. Иногда люди берут 20, 30 кредитов.

Есть компании, выдающие быстрые кредиты под 3-5% в день. Также Даниил Гетманцев рассказал о компаниях, где более 50 тыс. процентов годовых. Люди, оказывающиеся в таких кредитных условиях, потом не могут из них выбраться и рассчитываются всю жизнь.

Законопроект нацелен сделать невозможным подобные кабальные условия, прописанные мелким шрифтом, автоматическую пролонгацию договоров, другие “фишечки”, которых люди не замечают при заключении договоров, а также ограничат проценты.

В законопроекте ставка ограничена до 1% в день начисления по кредитам.

Ко второму чтению законопроекта хотят еще снизить этот процент. Это позволит уменьшить количество таких организаций, кредитов, а также кредиты будут выдаваться тем, кто может их вернуть.

Компании, выдающие такие кредиты людям, живут за счет огромных процентов и возврата кредитов других людей, поэтому остаются в плюсе, даже если не все возвращают долг.

— Большое количество кредитов выдается ночью, в период с 03:00-05:00. Очевидно займы берут люди, которые играют в азартные игры, имеют зависимости, и берут средства “на сейчас”, говорит Гетманцев.

Раньше мы рассказывали, что делать, если мошенники оформили на тебя кредит.

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