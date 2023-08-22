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Держава регулюватиме мікрокредити? У чому їхня небезпека та як це працює зараз

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 22 Серпня 2023, 17:00
Як уряд боротиметься з мікрокредитами: у чому небезпека
Фото: Pexels

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