Держава регулюватиме мікрокредити? У чому їхня небезпека та як це працює зараз

Багато хто чув про мікрокредити — це “швидкі” гроші, позики, які дають нібито без застави, але в договорі, який зазвичай не читають, дрібним шрифтом прописані жахливі умови.

Аби не втрапити до складної ситуації, коли борг зростає щогодини, а повернути його не реально, читай детальніше, як уряд планує боротися з мікрокредитами та в чому їх небезпека.

Як уряд боротиметься з мікрокредитами: у чому небезпека

З початку повномасштабного вторгнення кількість виданих швидких кредитів упала, але зараз вона почала стрімко зростати. За перший квартал 2023 року заборгованість українців за такими мікрокредитами складає 8,7 млрд грн.

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Національний банк України стурбований цією історією, тому шукає шляхи регулювання сфери мікрокредитів. Народний депутат та голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев розповів Вадиму Карп’яку, як уряд боротиметься з мікрокредитами.

Нині розробили законопроект, що регулюватиме діяльність структур, які видають мікрокредити. Він рекомендований до першого читання.

Сьогодні ставка за такими кредитами дуже відрізняється на ринку. Є спекулятивні організацїі, які надають кредити людям, та нічого не перевіряють. Інколи люди беруть 20, 30 кредитів.

Є компанії, що видають швидкі кредити під 3-5% на день. Також Данило Гетманцев розповів про компанії, де є понад 50 тис. відсотків річних. Люди, які опиняються в таких кредитних умовах, потім не можуть з них вибратися та розраховуються все життя.

Законопроект має на меті унеможливити подібні кабальні умови, прописані дрібним шрифтом, автоматичну пролонгацію договорів, інші “фішечки”, яких люди не помічають під час укладення договорів, а також обмежать відсотки.

У законопроекті ставку обмежено до 1% на день нарахування за кредитами.

До другого читання законопроекту хочуть ще зменшити цей відсоток. Це дозволить зменшити кількість таких організацій, кількість кредитів, а також кредити видаватимуть тим, хто може їх повернути.

Компанії, що видають такі кредити людям, живуть коштом величезних відсотків та повернення кредитів інших людей, тому залишаються в плюсі, навіть якщо не всі повертають борг.

— Велика кількість кредитів видається вночі, у період з 03:00-05:00. Вочевидь, позики беруть люди, що грають в азартні ігри, мають залежності, та беруть кошти “на зараз”, каже Гетманцев.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо шахраї оформили на тебе кредит.

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