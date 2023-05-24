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Легко брати, важко віддавати: у чому небезпека швидких кредитів, на чому вони заробляють та як захистити свої права

Богдана Макалюк, редакторка сайту 24 Травня 2023, 18:00
Швидкі кредити онлайн: в чому небезпека та як захистити себе
Фото: Pexels

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Легко брати, важко віддавати: у чому небезпека швидких кредитів, на чому вони заробляють та як захистити свої права
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