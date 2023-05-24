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Легко брать, трудно отдавать: в чем опасность быстрых кредитов, на чем они зарабатывают и как защитить свои права

Богдана Макалюк, редактор сайта 24 мая 2023, 18:00
Швидкі кредити онлайн: в чому небезпека та як захистити себе
Фото: Pexels

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