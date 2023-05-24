Легко брать, трудно отдавать: в чем опасность быстрых кредитов, на чем они зарабатывают и как защитить свои права

Почти отовсюду мы можем увидеть рекламу о быстрых кредитах, которые можно взять у определенных микрофинансовых организаций. Они привлекают скоростью предоставления средств, легкостью оформления кредитов и еще обещают выдать под минимальный процент, а то и без процентов вообще.

Людям, которым быстро нужно найти определенную сумму, быстрые кредиты кажутся удачным решением. Тем более сейчас у многих украинцев могут быть проблемы с работой, потому что из-за полномасштабного российского вторжения вырос уровень безработицы.

Вікна поговорили с независимым финансовым советником Алексеем Драчовым и юристом Мариной Тетерук об опасности кредитов онлайн. Ты узнаешь, на чем зарабатывают эти компании, можно ли договоры с ними считать законными, могут ли требовать погашения долга у другого человека и другие важные вопросы.

В чем опасность “быстрых денег” и на чем зарабатывают компании

Алексей Драчов говорит, что многие люди пользуются такими кредитами, это может зависеть от ситуации конкретного человека.

— Сегодня такие кредиты достаточно популярны и среди молодежи. Однако, по моему мнению, основными клиентами таких организаций являются люди со слабой финансовой грамотностью, а также, возможно, самые незащищенные слои населения, — рассуждает он.

Эксперт говорит, что быстрые кредиты довольно часто становятся существенной проблемой для личных финансов тех, кто их берет. Это потому, что процентные ставки по таким кредитам значительно превышают банковские.

— В 2020 году в среднем ставка была 510% годовых. Сегодня ситуация лучше в связи с принятием ВРУ закона Украины № 891-ІХ О внесении изменений в некоторые законы Украины о потребительском кредитовании и формировании и обращении кредитных историй, который ограничил суммы штрафов и пени, они не могут быть больше, чем двойная сумма полученных средств.

Однако это касается кредитов, суммарный размер ссуды которых не превышает минимальную заработную плату, равную 6700 грн в 2023 году, а также не превышает одного месяца.

Кроме того, сумма штрафов и пени не может превышать 50% от суммы предоставленной по кредитному договору. Такой кредит будет относиться к потребительским и будет регулироваться соответствующим законом Украины, — объясняет финансовый советник.

— Например, человек взял кредит на сумму 6000 грн и просрочил платеж по нему. Максимальная сумма штрафов не может превышать 12 000 грн. А в нашем случае это будет 3000 грн, — продолжает он.

По его словам, главный заработок таких компаний состоит в высоких процентных ставках.

— Однако вышеупомянутый закон вводит некоторые ограничения, поэтому заработок таких компаний уменьшается, что соответственно, по моему мнению, приведет к укрупнению игроков. Остаются только большие компании, — говорит Алексей.

Он подчеркивает, что главная опасность таких быстрых кредитов состоит в том, что большие процентные ставки могут с легкостью “съесть” доходы человека и окунуть в финансовое рабство, когда придется одалживать средства от одного финучреждения к другому.

— Кроме того, долг может быть продан коллекторским организациям. Они будут постоянно названивать и требовать вернуть деньги, да еще могут это делать не в очень приятной форме. А если у человека будут большие задолженности, компании могут подать на него в суд, что может привести даже к лишению свободы, — говорит финансовый советник.

Имеют ли юридическую силу договоры, заключенные в организациях, предоставляющих кредиты онлайн

Алексей Драчов говорит, что такие договоры займа являются одним из законодательно урегулированных видов. О том, что договоры, заключенные в подобных организациях онлайн, имеют юридическую силу, говорит и юрист Марина Тетерук.

— Закон Украины Об электронной коммерции позволяет заключать такие договоры онлайн с одноразовым идентификатором (приходит смс с кодом, вводимым лицом, берущим кредит). Также договор может подписываться с помощью электронной подписи.

Иногда заемщики считают, что такое подписание не соответствует законодательству и подают иски о признании договоров недействительными. Но это не так.

Онлайн-договор приравнивается к письменному и аналогичен тому, который подписывают в более привычном формате шариковой ручкой. Такая позиция подтверждается и судебной практикой, в том числе Верховного суда, — отмечает Марина.

На что следует обратить внимание при подписании договора

Алексей Драчов советует прежде всего проверить компанию, у которой хочешь взять кредит: имеет ли она необходимые разрешения от регулятора и работает ли в правовом поле.

Конечно, проверить условия договора, узнать, какая процентная ставка в день, временные рамки, штрафные санкции за не своевременную уплату долга и т.д. О важности узнать процентную ставку отмечает и Марина Тетерук, ведь самый большой минус микрофинансовых организаций — это высокие ставки.

— Во-первых, стоит узнать, какова реальная ставка по кредиту, ведь ни в рекламных объявлениях, ни в коротких характеристиках кредита банки ее не указывают.

Реальная ставка указывается в кредитном паспорте, учитывая абсолютно все платежи при оформлении, получении и погашении долга. Поэтому, прежде всего, нужно просить для ознакомления кредитный паспорт.

Во-вторых, нужно внимательно читать кредитный договор и все другие бумаги, которые дают кредиторы на подпись. Часто там много скрытых условий, которые, к сожалению, без юриста на старте можно и не понять, — объясняет юрист.

А финансовый эксперт советует избегать подобных организаций, чтобы не попасть в финансовое рабство.

— Мой совет — улучшать свою финансовую грамотность, создать подушку безопасности на 3-12 месяцев собственных расходов, тогда подобные быстрые кредиты будут не нужны, — отмечает Алексей.

Нужно ли требовать подтверждения получения и погашения кредита

Финансовый эксперт считает хорошей практикой требовать подобные документы, чтобы у некоторых кредиторов не было соблазна использовать какие-либо штрафные санкции.

— Однако надо помнить: когда отправляешь деньги через банк, перевод может занять от трех до пяти рабочих дней, а это может привести к просрочке платежа и возникновению штрафов и пени.

Конечно, можно выслать квитанцию об оплате долга через банк, но рассмотрят ли ее в кредитной организации — спорный вопрос, — говорит он.

Марина Тетерук акцентирует, что подтверждением об оплате кредита, в первую очередь, будут квитанции с правильным назначением платежа.

— Также после погашения задолженности следует подписать дополнительное соглашение о расторжении кредитного договора или получить у кредитного учреждения гарантийное письмо, в котором предусмотрено, что человек погасил задолженность по конкретному договору, кредитодатель не имеет к нему претензий.

Надо проконтролировать, чтобы в таком документе были указаны правильные номер и дата кредитного договора, данные лица и данные компании-кредитодателя, — советует юрист.

Также клиент может защитить себя, если он четко знает свои права и обязанности в этой сфере. Список некоторых нормативно-правовых документов, регулирующих эту сферу:

закон Украины № 891-ІХ О внесении изменений в некоторые законы Украины о потребительском кредитовании и формировании и обращении кредитных историй 15 сентября 2020 года;

закон Украины О потребительском кредитовании;

закон Украины Об организации формирования и обращения кредитных историй;

закон Украины Об электронной коммерции;

закон Украины О защите прав потребителей;

постановление НБУ О порядке раскрытия информации небанковскими финансовыми учреждениями;

постановление НБУ О дополнительных требованиях к договорам небанковских финансовых учреждений о предоставлении средств в ссуду (потребительский, финансовый кредит);

постановление НБУ Об информационном обеспечении финансовыми учреждениями потребителей по предоставлению услуг потребительского кредитования.

Действительно ли при оформлении “быстрых кредитов” контактным лицом можно указать любого

Алексей Драчов говорит: были случаи, когда компаниям давали телефоны вообще неизвестных людей и те их одобряли. Однако он отмечает, что это касается преимущественно компаний-мошенников.

— Нормальные компании более тщательно проверяют потенциального должника. Они могут попросить предоставить телефон родственника/друга, руководителя или даже проверить профили в социальных сетях или попросить загрузить сканы документов. Могут даже попросить доступ к геолокации устройства, с которого человек берет кредит, — отмечает он.

Могут ли требовать погашения долга от другого человека

Когда человек берет быстрые кредиты, он указывает номера родных или друзей. Впоследствии, когда заемщик не гасит долг, компании могут звонить контактным лицам и просить уплатить средства. Но законно ли это и действительно ли нужно платить долг. Юрист Марина Тетерук объясняет:

— Может заключаться договор поручительства. По договору поручительства поручитель поручается перед кредитором должника за исполнение им своей обязанности.

Следовательно, если лицо (родственник или другое доверенное лицо) никаких договоров не заключало (в частности, в электронном виде), то каких-либо обязательств перед кредитором такое лицо не имеет. Соответственно требовать что-либо у этого лица также нет оснований.

Кредит может оказать влияние на родственников, если его, например, взял один из супругов (потому что это вопрос общего совместного имущества супругов), или наследникам должника, принявших наследство.

Она добавляет: если тебе звонят по поводу кредита, который ты не брал(а) и по которому не выступал(а) поручителем, то это нарушение закона Украины О защите персональных данных. Ведь ФИО, номер телефона, адрес — это персональные данные, согласие на использование которых ты не давал(а).

— За такое нарушение нужно обращаться в специально уполномоченный орган государственной власти по защите персональных данных (уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека) или в суд, — утверждает она. Отмечает, что можно обратиться с жалобой в НБУ и объясняет, как это сделать:

заполнить онлайн-форму по ссылке;

отправить обращение по электронной почте nbu@bank.gov.ua;

позвонить на номер контакт-центра 0 800 505 240.

— В обращении важно отметить суть вопроса, название учреждения, которого касается обращение, ФИО, место жительства и адрес электронной почты. Обычно обращение рассматривается в срок не более одного месяца со дня их поступления.

Такие действия коллекторских компаний, как угрозы, круглосуточные звонки должнику и членам семьи, использование ругательств в сообщениях и т.п., нарушают ряд статей Конституции Украины (статьи 3, 21, 22 и 32), Гражданского кодекса Украины (статьи 3, 291, 301, 302, 308), Уголовного кодекса Украины (статьи 182, 355).

В случаях откровенных угроз и оскорблений рекомендуется обратиться в отделение полиции по месту жительства с заявлением об открытии уголовного производства.

Бывают случаи получения писем с якобы судебными решениями о взыскании долга. В таком случае можно обратиться в суд по месту своего жительства (постановление решения) или самостоятельно проверить на вебпортале Судебной власти Украины наличие соответствующего решения суда, — делится Марина Тетерук.

Могут ли такие организации оформить кредит на человека без его ведома

Юрист говорит, что с точки зрения закона организации не могут оформить кредит на человека без его ведома, но, конечно, могут присутствовать мошеннические действия.

— Часто такие ситуации связаны с потерей документов или телефонов, благодаря которым мошенники могут оформить подобные кредиты. В случае потери документов или телефона следует фиксировать этот факт обращением в полицию.

Если кредит уже есть, нужно обратиться в микрофинансовую организацию с требованием предоставить заверенные в установленном порядке копии кредитного договора, который должен содержать номер, дату заключения, реквизиты кредитора, а также документы, подтверждающие, что именно ты заключил(-а) договор.

Кроме того, следует предоставить письмо-обращение в МФО, где указать, что лично ты никаких кредитных договоров с МФО не заключал(-ла), средств не получал(-ла) (при наличии навести необходимые доказательства) и требуешь отменить задолженность, которая как бы числится за тобой, — советует Марина.

Она добавляет, что следует обратиться в правоохранительные органы с заявлением о совершении уголовного правонарушения касательно тебя, в частности мошенничества, которое заключается в оформлении кредита. Еще можно обратиться с жалобой в Национальный банк Украины с целью проведения проверки и изъятия объяснений от МФО.

Если все предыдущие шаги не принесли желаемого результата, тогда необходимо в суде признавать кредитный договор недействительным.

Обязательно нужно будет предоставить доказательства, что договор ты не заключал(-а), о его существовании не знал(-а), на вебсайте МФО не регистрировался(-лась) и переписку с ними не вел(вела), — акцентирует эксперт.

Что делать, если столкнулся с жестоким выбиванием долгов

Иногда бывает так, что человек все же взял кредит в МФО, но не может его погасить. Случаются, что коллекторы в грубой форме требуют вернуть средства. Иногда могут звучать даже угрозы. Что делать в таком случае, ведь ты сам(а) добровольно оформил(а) кредит?

Марина Тетерук объясняет, что закон вводит для коллекторских компаний и их сотрудников ряд запретов, за нарушение которых компания понесет ответственность. В частности, коллекторам строго запрещается:

взаимодействие с должником с 20:00 до 09:00 в любой день и в праздничные, выходные или нерабочие дни — полностью. Запрещены, в том числе и звонки, встречи, сообщения и другие формы взаимодействия;

взаимодействовать с должником более двух раз в сутки;

применять автодозвон более 30 минут в сутки;

запрещено передавать информацию о долге должника и его личных данных третьим лицам, требовать от родственников и знакомых взять на себя долг, совершать звонки работодателям и соседям. Запрещено также звонить контактному лицу, запретившему коллекторам и представителям кредитора с собой общаться;

скрывать номер телефона или адрес, с которого совершается звонок или отправляется сообщение;

угрожать должнику, шантажировать его, запугивать, вредить имуществу или деловой репутации;

вводить должника в заблуждение о размере задолженности и последствиях невыполнения обязательств.

Если эти требования нарушаются, то действовать в том порядке, чтобы был указан раньше: писать жалобу в НБУ, Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека.

Юрист советует рассмотреть реструктуризацию долга, если нет возможности уплатить кредит. Это изменение существенных условий кредитного договора, которое осуществляется кредитодателем на договорных условиях с потребителем и влияет на условия и/или порядок возврата такого кредита. Самые распространенные МФО со всех реструктуризаций предлагают только пролонгацию (продление действия) договора.

Отмечу, что во время военного положения и 30 дней после окончания должник не несет ответственности за просрочку кредита, кредиторам запрещается увеличивать процентную ставку по кредиту.

Также законом Украины О потребительском кредитовании указано, что максимальная сумма пени, штрафов за просрочку потребителем кредитных обязательств по потребительскому кредиту, не может превышать двойную сумму, по договору кредитования, и не может быть увеличена.

Если МФО насчитало большую сумму, это нарушение прямой нормы закона и такие требования безосновательны, — акцентирует она.

В современном мире мы не можем вообразить свою жизнь без технологий. Мы можем получить множество услуг онлайн, в том числе и кредиты. Но в интернете нужно быть очень осторожными с распространением своих данных, ведь можно повсюду наткнуться на аферистов. Ранее мы рассказывали о фишинговых атаках: что это такое и их примеры.

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