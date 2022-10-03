Взять себя в руки и быстро действовать: как выжить в толпе и панике

Толпа и бешеная давка сбивают с толку. Очень часто именно неспособность быстро адаптироваться к ситуации приводит к трагедии.
На прошедшей неделе не менее 174 человек погибло из-за давки на футбольном матче в Индонезии. Читай наши советы, как выжить в толпе, и будь готов(-а) к любой ситуации.
Чаще всего давка застает нас в метро, на концертах или других массовых мероприятиях. Нередко случается такое, что люди теряют сознание среди толпы.
Чтобы не стать жертвой удушья и толпы, нужно знать простой алгоритм спасения, как выйти из давки паникующих людей.
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