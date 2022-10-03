Взять себя в руки и быстро действовать: как выжить в толпе и панике

Толпа и бешеная давка сбивают с толку. Очень часто именно неспособность быстро адаптироваться к ситуации приводит к трагедии.

На прошедшей неделе не менее 174 человек погибло из-за давки на футбольном матче в Индонезии. Читай наши советы, как выжить в толпе, и будь готов(-а) к любой ситуации.

Как выжить в толпе — что делать пошагово

Чаще всего давка застает нас в метро, ​​на концертах или других массовых мероприятиях. Нередко случается такое, что люди теряют сознание среди толпы.

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Чтобы не стать жертвой удушья и толпы, нужно знать простой алгоритм спасения, как выйти из давки паникующих людей.

Знай, где эвакуационные выходы. До войны на эту потребность почти никто не обращал внимания. Однако теперь отсутствие таких знаний может стоить жизни. Если в помещение началась массовая паника — найди место на возвышенности. Иначе толпой тебя могут затоптать или затолкать в угол. Если события происходят на улице — ищи дерево или забор. Согни руки в локтях. Это твоя зона безопасности. Также согнутые руки исключают ряд увечий, которые можно получить в толпе. Держись подальше от узких проходов. Паникующий человек будет стараться как можно быстрее добраться до проходов и дверей. Самое главное — быть подальше от узких коридоров, дверей и выходов. Правило неочевидного выхода. Когда люди будут пробиваться ко входу или выходу, вспомни о неочевидном. Спасением может стать забор, этажерка, дерево или окно. Не застывай на одном месте. Выбери свое направление движения и следуй ему без остановок. Иначе есть риск быть вынесенным(-ой) толпой. Сохраняй человечность — не толкай людей и помогай тем, кто в этом нуждается.

Как не попасть в давку: на концерте, футбольном матче, митинге

Держи дистанцию. Это правило укоренилось после пандемии коронавируса. Если рядом с тобой есть люди, подходящие слишком близко, напомни им об опасности. Одевайся в удобную и безопасную одежду на массовые мероприятия. Никаких каблуков, развязанных шнурков, шипов и т. д. Носи с собой бутылку воды. Не проходи к эпицентру события — как можно ближе к певцу, стадиону. Если рядом происходит схватка или драка — лучше не приближаться к агрессивно настроенным людям.

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