Опанувати себе і швидко діяти: як вижити у натовпі й паніці

Натовп і шалена тиснява спантеличують. Дуже часто саме неспроможність швидко адаптуватися до ситуації призводить до трагедії.
Днями щонайменше 174 людини загинули через тисняву і задуху на футбольному матчі в Індонезії. Тримай поради, як вижити у натовпі, і будь готовий(-а) до будь-якої ситуації.
Найчастіше тиснява застає нас у метро, на концертах або інших масових заходах. Нерідко трапляється таке, що люди непритомніють посеред натовпу.
Щоб не стати жертвою задухи у натовпі, потрібно знати простий алгоритм порятунку, як вийти з тисняви людей, що панікують.
Раніше ми розповідали, як вижити, якщо у твій будинок влучила ракета.
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