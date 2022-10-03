Опанувати себе і швидко діяти: як вижити у натовпі й паніці

Натовп і шалена тиснява спантеличують. Дуже часто саме неспроможність швидко адаптуватися до ситуації призводить до трагедії.

Днями щонайменше 174 людини загинули через тисняву і задуху на футбольному матчі в Індонезії. Тримай поради, як вижити у натовпі, і будь готовий(-а) до будь-якої ситуації.

Як вижити у натовпі — що робити покроково

Найчастіше тиснява застає нас у метро, на концертах або інших масових заходах. Нерідко трапляється таке, що люди непритомніють посеред натовпу.

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Щоб не стати жертвою задухи у натовпі, потрібно знати простий алгоритм порятунку, як вийти з тисняви людей, що панікують.

Знай, де евакуаційні виходи. До війни на цю потребу майже ніхто не зважав. Проте тепер відсутність таких знань може коштувати життя. Якщо в приміщення почалась масова паніка — знайди місце на височині. Інакше натовпом тебе можуть затоптати або заштовхати в куток. Якщо події відбуваються на вулиці — шукай дерево чи паркан. Зігни руки в ліктях. Це буде твоя зона безпеки. Також зігнуті руки запобігають каліцтвам, які можна отримати в натовпі. Будь подалі від вузьких проходів. Люд, який панікує, намагатиметься якнайшвидше дістатись проходів та дверей. Найголовніше — бути далі від вузьких коридорів, дверей та виходів. Правило неочевидного виходу. Коли люди пробиватимуться до входу або виходу, згадай про неочевидне. Порятунком може стати паркан, етажерка, дерево або вікно. Не застигай на одному місці. Обери свій напрямок руху і рухайся ним без зупинок. Інакше є ризик, що тебе винесе натовп. Зберігай людяність — не штовхай людей та допомагай тим, хто цього потребує.

Як не потрапити в тисняву: на концерті, футбольному матчі, мітингу

Тримай дистанцію. Це правило вкоренилося після пандемії коронавірусу. Якщо поруч з тобою є люди, які підходять занадто близько, нагадай їм про небезпеку. Одягайся в зручний та безпечний одяг на масові заходи. Жодних підборів, розв’язаних шнурків, шипів тощо. Носи з собою пляшку води. Не проходь до епіцентру події — якнайближче до співака, стадіону тощо. Якщо поруч відбувається сутичка або бійка, краще не наближатися до агресивно налаштованих людей.

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