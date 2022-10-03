Твоя безпека

Опанувати себе і швидко діяти: як вижити у натовпі й паніці

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 03 Жовтня 2022, 17:00
Як вижити у натовпі людей — що робити покроково
Фото: Unsplash

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