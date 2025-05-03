Что нужно выключить из розетки перед отпуском — топ-7 обязательных девайсов

“Все выключил (-а) из розетки?” — этот вопрос мы задаем себе каждый раз, когда едем в далекое путешествие. Идея оставлять дом без присмотра на длительное время вызывает тревогу, ведь многие электроприборы будут без нашего присмотра.

Для того чтобы не дергаться каждый раз от мысли о невыключенном утюге или телевизоре, RealSimple собрали перечень тех вещей, которые лучше выключить сразу перед выходом из дома.

Какие электрические приборы следует выключать перед выходом из дома или поездкой

Настольные компьютеры

Эксперты советуют сразу выключать их от сети, прежде чем отправляться в путь. Даже при наличии резервной копии в облачном хранилище не стоит рисковать, потому что скачок напряжения может уничтожить компьютерное оборудование.

Устройства с литий-ионным питанием

Также рекомендуется выключать небольшие устройства и гаджеты, питающиеся от литий-ионного аккумулятора.

Наиболее распространенными продуктами этой категории являются:

мобильные телефоны и планшеты;

ноутбуки;

электроинструменты;

электроскутеры и электровелосипеды;

портативные зарядные устройства;

портативные колонки;

электробритвы.

Зарядные устройства

Если ты из тех людей, которые оставляют зарядку от телефона и ноутбука, включены в розетку, тогда лучше изменить привычки.

Некачественные или поддельные зарядки могут увеличить вероятность короткого замыкания и пожара. Поэтому нет причин оставлять зарядные устройства подключенными к сети, пока тебя нет дома. Да и в любом другом случае тоже.

Инструменты для волос

Если перед выходом из дома будешь делать укладку волос, не забудь выключить из розетки фен, плойку, утюжок для укладки волос или другие инструменты.

Даже если они автоматически выключаются, механизм может выйти из строя и потенциально навредить твоему дому.

Мелкая кухонная техника

Небольшие кухонные приборы, например скороварки, мультиварки, аэрофритюрницы, блендеры и кофеварки можно оставлять постоянно подключенными к сети, если ты дома.

Однако если планируешь отсутствовать в течение длительного времени, эти приборы обязательно следует отключить от сети. Во-первых, в фоновом режиме они тратят электроэнергию, а во-вторых, могут спровоцировать пожар.

Микроволновые печи

Спорим, что мало кто из нас выключает микроволновку. Однако она все еще использует электроэнергию при подключении к сети, поэтому в случае отъезда следует отключить от сети.

Телевизоры

Аналогичные советы следует применить и к этим приборам. Это убережет и от траты электроэнергии, и от создания пожарной опасности.

Что делать с холодильником, если уезжаешь надолго

С малыми устройствами нет вопросов, но есть холодильник, который хранит продукты и должен работать круглосуточно. Если путешествие непродолжительно, тогда нет смысла выключать его, ведь продукты внутри испортятся.

Современные многофункциональные холодильники оснащены разными программами на такой случай. К примеру, режим Отпуск или Vacation. Это режим экономии энергии, обеспечивающий температуру на уровне +12…+15 °C.

Однако следует понимать, что для некоторых продуктов этого может оказаться недостаточно. Такую пищу лучше не хранить в холодильнике, а сразу съесть или отдать. При этом в морозильной камере температура будет постоянной.

А что делать, если в твоем доме все-таки произошло короткое замыкание — читай в материале.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.