Що треба вимкнути з розетки перед відпусткою — топ-7 обов’язкових девайсів

“Чи все вимкнув (-ла) з розетки?” — це питання ми ставимо собі кожного разу, коли їдемо в далеку подорож. Ідея залишати будинок без нагляду на тривалий час викликає тривогу, адже чимало електроприладів будуть без нашого нагляду.

Тож для того, щоб не смикатися щоразу від думки про невимкнену праску або телевізор, RealSimple зібрали перелік тих речей, які краще вимкнути одразу перед виходом з дому.

Які електричні прилади треба вимикати перед виходом з дому або поїздкою

Настільні комп’ютери

Експерти радять одразу вимикати їх від мережі, перш ніж вирушати в дорогу. Навіть за наявності резервної копії в хмарному сховищі, не варто ризикувати, бо стрибок напруги може знищити комп’ютерне обладнання.

Пристрої з літій-іонним живленням

Також рекомендовано вимикати невеликі пристрої та гаджети, що живляться від літій-іонного акумулятора.

Найпоширенішими продуктами цієї категорії є:

мобільні телефони та планшети;

ноутбуки;

електроінструменти;

електроскутери та електровелосипеди;

портативні зарядні пристрої;

портативні колонки;

електробритви.

Зарядні пристрої

Якщо ти з тих людей, які залишають зарядку від телефону та ноутбуку увімкненими в розетці, тоді краще змінити звички.

Неякісні або підроблені зарядки можуть підвищити ймовірність короткого замикання та пожежі. Тож немає причин залишати зарядні пристрої підключеними до мережі, поки тебе немає вдома. Та й в будь-якому іншому випадку теж.

Інструменти для волосся

Якщо перед виходом з дому робитимеш укладку волосся, не забудь вимкнути з розетки фен, плойку, праску для укладання волосся чи інші інструменти.

Навіть якщо вони автоматично вимикаються, механізм може вийде з ладу та потенційно нашкодити твоїй оселі.

Дрібна кухонна техніка

Невеликі кухонні прилади, наприклад скороварки, мультиварки, аерофритюрниці, блендери та кавоварки, можна залишати постійно підключеними до мережі, якщо ти вдома.

Однак, якщо плануєш бути відсутнім протягом тривалого часу, ці прилади обов’язково слід відключити від мережі. По-перше, у фоновому режимі вони витрачатимуть електроенергію, а по-друге, можуть спровокувати пожежу.

Мікрохвильові печі

Б’ємося об заклад, що мало хто з нас вимикає мікрохвильовку. Однак вона все ще використовує електроенергію, коли підключена до мережі, тому у разі від’їзду слід відключити від мережі.

Телевізори

Аналогічні поради варто застосувати й до цих приладів. Це вбереже і від трати за електроенергію, і від створення пожежної небезпеки.

Що робити з холодильником, якщо їдеш надовго

З малими пристроями не виникає питань, але є холодильник, який зберігає продукти й має працювати цілодобово. Якщо подорож нетривала, тоді немає сенсу вимикати його, адже продукти всередині зіпсуються.

Сучасні багатофункціональні холодильники оснащені різними програмами на такий випадок. Наприклад, режим Відпустка або Vacation. Це режим економії енергії, який забезпечує температуру на рівні +12…+15 °C.

Однак варто розуміти, що для деяких продуктів цього може виявитися недостатньо. Таку їжу краще не зберігати в холодильнику, а одразу з’їсти або віддати. При цьому в морозильній камері температура буде незмінною.

А що робити, якщо у твоїй оселі таки сталося коротке замикання — читай в матеріалі.

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