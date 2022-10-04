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Карта эвакуации в Киеве: куда идти, если объявили про ядерную опасность

Вероника Кононенко, практикантка сайта 04 октября 2022, 15:00
пункти евакуації Київ
Фото: Unsplash

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