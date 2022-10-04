Карта эвакуации в Киеве: куда идти, если объявили про ядерную опасность

Угрозы РФ относительно использования ядерного оружия против Украины нужно воспринимать серьезно, ведь речь идет о жизни, здоровье и безопасности.

Местные власти столицы тщательно подготовились к возможной опасности. В Киеве уже создали районные эвакуационные комиссии, определили, где будут пункты эвакуации, и обеспечили их препаратами йода.

В случае чрезвычайной ситуации нужно идти в пункты эвакуации. Их адреса ты можешь посмотреть на карте.

КГГА сообщает, что такие комиссии ответственны за весь процесс подготовки и эвакуации в своих районах и при необходимости предоставление людям калия йодида.

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Без официальной рекомендации йодид калия ни в коем случае нельзя назначать самостоятельно и принимать как метод профилактики.

Между тем, запасы этого вещества в достаточном объеме есть в аптеках города, а также в Департаменте здравоохранения КГГА.

В случае возникновения угрозы радиационной опасности Департамент обеспечит им коммунальные учреждения здравоохранения и семейных врачей.

В то же время информация о том, что препараты йода будут доставлять в школы и выдавать их ученикам, не соответствует действительности. Подобных распоряжений, сообщает КГГА, не было.

Действительно ли велика вероятность, что Путин решится на ядерный удар, рассказал руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

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