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Карта пунктів евакуації в Києві: куди йти, якщо оголосили про ядерну небезпеку

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 04 Жовтня 2022, 15:00
пункти евакуації Київ
Фото: Unsplash

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