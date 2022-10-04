Карта пунктів евакуації в Києві: куди йти, якщо оголосили про ядерну небезпеку

Погрози РФ щодо використання ядерної зброї проти України треба сприймати серйозно, адже йдеться про життя, здоров’я та безпеку.

Місцева влада столиці ретельно підготувалася до можливої загрози. У Києві вже створили районні евакуаційні комісії, визначили, де будуть пункти евакуації, та забезпечили їх препаратами йоду.

У разі виникнення надзвичайної ситуації треба йти в пункти евакуації. Їхні адреси можеш переглянути на карті.

КМДА повідомляє, що такі комісії відповідальні за весь процес підготовки та здійснення евакуації у своїх районах та за потреби надання людям калію йодиду.

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Без офіційної рекомендації йодид калію в жодному разі не можна призначати собі самостійно і приймати як метод профілактики.

Між іншим, запаси цієї речовини в достатньому обсязі є в аптеках міста, а також в Департаменті охорони здоров’я КМДА.

У разі виникнення загрози виникнення радіаційної небезпеки Департамент забезпечить ним комунальні заклади охорони здоров’я та сімейних лікарів.

Водночас інформація про те, що препарати йоду доставлятимуть у школи та видаватимуть їх учням, не відповідає дійсності. Подібних розпоряджень, повідомляє КМДА, не було.

Чи справді є велика ймовірність, що Путін наважиться на ядерний удар, розповів керівник головного управління розвідки Міноборони України Кирил Буданов.

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