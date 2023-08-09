Что значит рекомендовано и не рекомендовано на бюджет: важные моменты при поступлении в ВУЗ

Вступительная кампания 2023 — в самом разгаре! Недавно, 4 августа, ВУЗы объявили рейтинговые списки поступающих, рекомендованных на бюджет.

Это касается абитуриентов, которые поступают на бакалавриат или магистратуру медицинских, фармацевтических или ветеринарных направлений (дневная форма обучения). Что значит рекомендовано и не рекомендовано на бюджет — читай в материале.

Что означает рекомендовано и не рекомендовано в бюджет

В информационной системе Вступ.ОСВІТА.UA статус заявлений абитуриентов, рекомендованных к зачислению в бюджет, изменен из статуса Допущен на статус Рекомендовано (бюджет).

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Чтобы понять, что означает обозначение состояния заявлений абитуриентов, воспользуйся инструкцией:

Если пишет Рекомендовано (бюджет), то рекомендуется к зачислению в бюджет. Если ты увидел(-а) Рекомендовано (контракт), то тебя рекомендовали к зачислению на контракт. Если увидел(-а) слово Допущено, ты допущен(-а) к участию в конкурсе на бюджет или контракт. Однако если увидел(-а) Отказ, тебя не допустили к участию в конкурсном отборе на основании решения приемной комиссии.

Как понять, рекомендовано ли на бюджет: типы заявлений

Поступающие подавали заявления на два типа: бюджет (Б) и контракт (К). Сейчас некоторые заявления, которые ранее подавались на бюджет, имеют статус Не рекомендовано на бюджет, но допущено.

Если ты увидел(-а) на экране компьютера эти слова, то это значит, что учебное заведение не получило бюджетных мест на эту специальность, потому что туда подавались либо поступающие с довольно низкими баллами, либо те, кто прошел на бюджет по высшему приоритету.

Кроме того, некоторые будущие студенты получили статус Рекомендовано на бюджет по приоритету 1 (его оценивают с помощью шкалы от 1 до 5).

Это означает очередность заявлений. С помощью нее определяют очередность рассмотрения заявления при поступлении в бюджет.

Если тебя рекомендовали на бюджет, нужно было успеть до 18:00 8 августа выполнить требования к зачислению в тех ЗВО, где ты рекомендован(-а) к зачислению.

Если ты этого не сделал(-а), то потерял(-а) право зачисления на бюджет в текущем году. Однако вместе с этим ты сможешь сохранить право на контрактную форму обучения в этом году.

Ранее мы рассказывали, что такое экстернат, кому он подходит и работает.

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