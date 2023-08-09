Что значит рекомендовано и не рекомендовано на бюджет: важные моменты при поступлении в ВУЗ

Вступительная кампания 2023 — в самом разгаре! Недавно, 4 августа, ВУЗы объявили рейтинговые списки поступающих, рекомендованных на бюджет.
Это касается абитуриентов, которые поступают на бакалавриат или магистратуру медицинских, фармацевтических или ветеринарных направлений (дневная форма обучения). Что значит рекомендовано и не рекомендовано на бюджет — читай в материале.
В информационной системе Вступ.ОСВІТА.UA статус заявлений абитуриентов, рекомендованных к зачислению в бюджет, изменен из статуса Допущен на статус Рекомендовано (бюджет).
Чтобы понять, что означает обозначение состояния заявлений абитуриентов, воспользуйся инструкцией:
Поступающие подавали заявления на два типа: бюджет (Б) и контракт (К). Сейчас некоторые заявления, которые ранее подавались на бюджет, имеют статус Не рекомендовано на бюджет, но допущено.
Если ты увидел(-а) на экране компьютера эти слова, то это значит, что учебное заведение не получило бюджетных мест на эту специальность, потому что туда подавались либо поступающие с довольно низкими баллами, либо те, кто прошел на бюджет по высшему приоритету.
Кроме того, некоторые будущие студенты получили статус Рекомендовано на бюджет по приоритету 1 (его оценивают с помощью шкалы от 1 до 5).
Это означает очередность заявлений. С помощью нее определяют очередность рассмотрения заявления при поступлении в бюджет.
Это означает очередность заявлений. С помощью нее определяют очередность рассмотрения заявления при поступлении в бюджет.
Если тебя рекомендовали на бюджет, нужно было успеть до 18:00 8 августа выполнить требования к зачислению в тех ЗВО, где ты рекомендован(-а) к зачислению.
Если ты этого не сделал(-а), то потерял(-а) право зачисления на бюджет в текущем году. Однако вместе с этим ты сможешь сохранить право на контрактную форму обучения в этом году.
Ранее мы рассказывали, что такое экстернат, кому он подходит и работает.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.