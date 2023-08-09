Що означає рекомендовано та не рекомендовано на бюджет: важливі моменти під час вступу у ВНЗ

Вступна кампанія 2023 — у самому розпалі! Нещодавно, 4 серпня, виші оголосили рейтингові списки вступників, які рекомендовані на бюджет.

Це стосується тих абітурієнтів, які вступають на бакалаврат або магістратуру медичних, фармацевтичних або ветеринарних напрямків (денна форма навчання). Що означає рекомендовано та не рекомендовано на бюджет — читай в матеріалі.

Що означає рекомендовано та не рекомендовано на бюджет

В інформаційній системі Вступ.ОСВІТА.UA статус заяв абітурієнтів, які рекомендовані до зарахування на бюджет, змінено зі статусу Допущено на статус Рекомендовано (бюджет).

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Аби зрозуміти, що означають позначення стану заяв абітурієнтів, скористайся інструкцією:

Якщо пише Рекомендовано (бюджет), то тебе рекомендовано до зарахування на бюджет. Якщо ти побачив(-ла) Рекомендовано (контракт), то тебе рекомендували до зарахування на контракт. Якщо побачив(-ла) слово Допущено, то ти допущений(-а) до участі в конкурсі на бюджет або контракт. Однак якщо побачив(-ла) Відмову, то тебе не допустили до участі в конкурсному відборі на підставі рішення приймальної комісії.

Як зрозуміти, чи рекомендовано на бюджет: типи заяв

Вступники подавали заяви на два типи: бюджет (Б) та контракт (К). Зараз деякі заяви, які раніше подавалися на бюджет, мають статус Не рекомендовано на бюджет, але допущено.

Якщо ти побачив(-ла) на екрані комп’ютера ці слова, то це означає, що навчальний заклад не отримав бюджетних місць на цю спеціальність, бо туди подавалися або вступники з доволі низькими балами, або ті, хто пройшов на бюджет за вищим пріоритетом.

Крім цього, деякі майбутні студенти отримали статус Рекомендовано на бюджет за пріоритетом 1 (його оцінюють за допомогою шкали від 1 до 5).

Це означає черговість заяв. За допомогою неї визначають черговість розгляду заяви під час вступу на бюджет.

Якщо тебе рекомендували на бюджет, то потрібно було встигнути до 18:00 8 серпня виконати вимоги до зарахування у тих ЗВО, де ти рекомендований(-а) до зарахування.

Якщо ти цього не зробив(-ла), то втратив(-ла) право зарахування на бюджет у поточному році. Однак разом з цим ти зможеш зберегти право на контракту форму навчання у цьому році.

Раніше ми розповідали, що таке екстернат, кому він підходить та як працює.

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