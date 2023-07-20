Постійно перевіряєш результати? Коли буде відомо, чи вступив(-ла) до університету, чи ні

Вступ до університету є важливим етапом у житті для багатьох людей. Адже саме там ми вибираємо собі професію та визначаємося з тим, чим би хотіли займатися. Щоб вступити до університету, треба скласти іспити, подати заявки та чекати на результати. І це очікування іноді змушує нервувати.

Ми розповімо, коли буде відомо, чи вступив(-ла) ти до університету.

Коли будуть результати вступної кампанії 2023

Як дізнатися, чи вступив(-ла)ти чи ні: денна форма

У 2023 році вступна кампанія для тих, хто хоче здобути ступінь молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного напрямів) розпочнеться 1 липня. Першим етапом буде реєстрація електронних кабінетів, а завершиться кампанія зарахуванням абітурієнтів до закладів вищої освіти.

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На сайті Osvita.ua розповіли, коли будуть результати, чи вступив(-ла) ти чи ні. Кожен етап вступної кампанії має свої терміни. Про це ми розповідали раніше за посиланням.

Чи вступив(-ла) ти чи ні, можеш дізнатися після публікації рейтингових списків.

Формування рейтингових списків абітурієнтів та надання рекомендацій до зарахування та публікація списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права навчатися на бюджетній формі здійснюється не пізніше 5 серпня.

Ті, хто отримав рекомендації щодо зарахування на бюджетні місця, мають виконати вимоги до зарахування до 18:00 8 серпня.

Зарахування абітурієнтів на навчання до бюджету проводиться не пізніше 10 серпня.

Зарахування вступників на навчання коштом цільових пільгових державних кредитів та коштом фізичних та/або юридичних осіб (контракт) — не пізніше 30 серпня 2023 року.

Також когось можуть переказати на бюджетне місце. Це відбувається пізніше 18 серпня.

Як дізнатися, чи вступив(-ла) ти чи ні: інша форма навчання

Терміни прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за іншими (крім денної) формами здобуття освіти за кошти державного чи регіонального бюджету, або коштом цільових пільгових державних кредитів не відрізняються від термінів прийому документів на денну форму навчання.

Але терміни прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на контракт визначаються правилами прийому відповідного навчального закладу.

Заклади у своїх правилах прийому можуть передбачити одну чи кілька чергових сесій реєстрації заяв абітурієнтів. При цьому перша з них розпочинається не раніше 1 вересня.

Зарахування проводиться не пізніше 15 днів після завершення чергової сесії прийому заяв та документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір, але не пізніше 30 листопада 2023 року.

Зараз також триває вступна кампанія для магістрів. Раніше ми розповідали, що потрібно для вступу на магістратуру в Україні.

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