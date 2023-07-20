Постоянно проверяешь результаты? Когда будет известно, поступил(-а) ли в университет или нет

Поступление в университет является важным этапом в жизни для многих людей. Ведь именно там мы выбираем себе профессию и определяемся с тем, чем бы хотели заниматься. Чтобы поступить в университет, надо сдать экзамены, подать заявки и ждать результатов. И это ожидание иногда заставляет нервничать.

Мы расскажем, когда будет известно, поступил(-а) ли ты в университет.

Когда будут результаты вступительной кампании 2023

Как узнать, поступил(-ла) ли ты: дневная форма

В 2023 году вступительная кампания для тех, кто хочет получить степень младшего бакалавра, бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений) начнется 1 июля. Первым этапом будет регистрация электронных кабинетов, а завершится кампания зачислением абитуриентов в заведения высшего образования.

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На сайте Osvita.ua рассказали, когда будут результаты, поступил(-а) ты или нет. Каждый эта вступительной кампании имеет свои сроки. Об этом мы рассказывали ранее по ссылке.

Поступил(-а) ты или нет, можешь узнать после публикации рейтинговых списков.

Формирование рейтинговых списков абитуриентов и предоставление рекомендаций к зачислению и публикация списка рекомендованных с уведомлением о получении или неполучении ими права учиться на бюджетной форме осуществляется не позднее 5 августа.

Те, кто получил рекомендации к зачислению на бюджетные места, должны выполнить требования к зачислению до 18:00 8 августа.

Зачисление абитуриентов на обучение на бюджет проводится не позднее 10 августа.

Зачисление поступающих на обучение за счет целевых льготных государственных кредитов и за счет физических и/или юридических лиц (контракт) — не позднее 30 августа 2023 года.

Также кого-то могут перевести на бюджетное место. Это происходит не позднее 18 августа.

Как узнать, поступил(-ла) ли ты: другая форма обучения

Сроки приема заявлений и документов, конкурсного отбора и зачисления на обучение по другим (кроме дневной) формам получения образования за средства государственного или регионального бюджета, или за счет целевых льготных государственных кредитов не отличаются от сроков приема документов на дневную форму обучения.

Но сроки приема заявлений и документов, конкурсного отбора и зачисления на контракт определяются правилами приема соответствующего учебного заведения.

Учреждения в своих Правилах приема могут предусмотреть одну или несколько очередных сессий регистрации заявлений абитуриентов. При этом первая из них начинается не ранее 1 сентября.

Зачисление проводится не позднее 15 дней после завершения очередной сессии приема заявлений и документов, в течение которых проводится конкурсный отбор, но не позднее 30 ноября 2023 года.

Сейчас также продолжается вступительная кампания для магистров. Ранее мы рассказывали, что нужно для поступления на магистратуру в Украине.

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