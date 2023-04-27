Отримай ключ до знань! Які терміни та етапи вступної кампанії 2023

Розібратися зі вступною кампанією буває часом складніше, ніж потім навчатись в університеті. Принаймні, якщо тобі вдалося вступити на омріяну спеціальність.
Та полегшити цей процес намагається Міністерство освіти та науки України, яке опублікувало терміни та етапи вступної кампанії 2023 року, щоб абітурієнти та абітурієнтки змогли встигнути усе заплановане.
Етапи вступної кампанії відрізняються для різних категорій вступників.
Для абітурієнтів, які вступають у вищі навчальні заклади на основі ПЗСО та з дипломом молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра, вступна кампанія розпочнеться 1 липня.
Реєстрація особистого електронного кабінету вступника(-ці) на сайті ЄДЕБО.
Подання заяви на участь у творчих конкурсах і співбесідах. Ті абітурієнти(-ки), які прагнуть вступити на бюджетну форму навчання, мають встигнути подати документи до 18:00 10 липня.
Вступники, які обрали для навчання виключно навчання за контрактом, можуть подавати документи до 18:00 25 липня.
Вступники на бюджет зможуть пройти творчі конкурси та співбесіди з 7 до 18 липня.
У абітурієнтів, які прагнуть потрапити виключно на контракт, буде більше часу для проходження випробувань — до 31 липня.
Відбудеться реєстрація заяв на участь у конкурсному відборі. Найпізніше їх можна подати о 18:00 31 липня.
У цей період має відбутись оприлюднення рейтингових списків. Для вступників на бюджет це мають зробити до 5 серпня. А для контрактників — з 9 серпня.
Абітурієнти мають підтвердити своє бажання навчатись у тому навчальному закладі, де вони вступили на бюджет. Для цього вони мають виконати всі вимоги до зарахування до 18:00 8 серпня.
У цей день відбувається зарахування на бюджет.
Останній день, коли вступників можуть перевести на вакантні бюджетні місця.
Зарахування абітурієнтів, які вступили на контракт.
Для вступників у заклади фахової передвищої освіти вступна кампанія почнеться трохи раніше.
Тим абітурієнтам, які вступають на основі базової середньої освіти (9 класів), можна реєструватися в електронному кабінеті вступника(-ці) на сайті ЄДЕБО вже 23 червня. Усі інші матимуть таку змогу лише з 1 липня.
У цей період триватиме реєстрація заяв та документів вступників на основі повної загальної середньої освіти, а також на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника. До 31 липня можуть реєструватись ті, хто вступає на основі співбесіди та творчого конкурсу.
А для вступників з сертифікатом ЗНО чи НМТ є можливість реєструватись до 9 серпня.
За цей час має пройти основний набір заяв абітурієнтів, які вступають на основі базової середньої освіти.
Та до 30 листопада також триватиме додатковий набір, правила прийому для якого вказують самі заклади фахової передвищої освіти.
Абітурієнти та абітурієнтки, які вступають на основі базової середньої освіти, зможуть пройти вступні випробування з 14 до 22 липня.
Вступники, які пройшли іспити та творчі конкурси після здобуття повної загальної середньої освіти, а також на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, зможуть пройти вступні випробування з 1 до 9 серпня.
У цей час має відбутись оприлюднення рейтингових списків. До 12:00 26 липня — для тих, хто вступає на основі базової середньої освіти. Та не пізніше ніж 12:00 11 серпня — для всіх інших.
До 12:00 29 липня вступники мають підтвердити своє бажання навчатись на бюджеті та виконати всі вимоги. Усі інші зможуть це зробити до 18 серпня.
Зарахування на бюджет тих, хто вступає на основі базової середньої освіти, триватиме до 18:00 31 липня. Для усіх інших — до 12:00 19 серпня.
До 8 серпня триватиме переведення на вакантні бюджетні місця тих, хто вступає на основі базової середньої освіти. Для усіх інших — до 31 серпня.
До 3 серпня мають зарахувати на контракт тих, хто вступає на основі базової середньої освіти. Усіх інших — до 31 серпня.
Та до 30 листопада триватиме також додаткове зарахування на контракт.
Також раніше ми розповідали, як цьогоріч абітурієнти з ТОТ вступатимуть до вишів.
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