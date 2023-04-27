Отримай ключ до знань! Які терміни та етапи вступної кампанії 2023

Розібратися зі вступною кампанією буває часом складніше, ніж потім навчатись в університеті. Принаймні, якщо тобі вдалося вступити на омріяну спеціальність.

Та полегшити цей процес намагається Міністерство освіти та науки України, яке опублікувало терміни та етапи вступної кампанії 2023 року, щоб абітурієнти та абітурієнтки змогли встигнути усе заплановане.

Терміни вступної кампанії 2023

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) — з 1 липня до 30 серпня. Для вступників у заклади фахової передвищої освіти на основі базової середньої освіти — з 23 червня до 3 серпня. Для вступників у заклади фахової передвищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, а також на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника — з 10 липня до 31 серпня.

Етапи вступної кампанії 2023

Етапи вступної кампанії відрізняються для різних категорій вступників.

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Для абітурієнтів, які вступають у вищі навчальні заклади на основі ПЗСО та з дипломом молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра, вступна кампанія розпочнеться 1 липня.

1 липня

Реєстрація особистого електронного кабінету вступника(-ці) на сайті ЄДЕБО.

3 липня — 10 (25) липня

Подання заяви на участь у творчих конкурсах і співбесідах. Ті абітурієнти(-ки), які прагнуть вступити на бюджетну форму навчання, мають встигнути подати документи до 18:00 10 липня.

Вступники, які обрали для навчання виключно навчання за контрактом, можуть подавати документи до 18:00 25 липня.

7 липня — 18 (31) липня

Вступники на бюджет зможуть пройти творчі конкурси та співбесіди з 7 до 18 липня.

У абітурієнтів, які прагнуть потрапити виключно на контракт, буде більше часу для проходження випробувань — до 31 липня.

19 липня — 31 липня

Відбудеться реєстрація заяв на участь у конкурсному відборі. Найпізніше їх можна подати о 18:00 31 липня.

5 серпня — 9 серпня

У цей період має відбутись оприлюднення рейтингових списків. Для вступників на бюджет це мають зробити до 5 серпня. А для контрактників — з 9 серпня.

8 серпня

Абітурієнти мають підтвердити своє бажання навчатись у тому навчальному закладі, де вони вступили на бюджет. Для цього вони мають виконати всі вимоги до зарахування до 18:00 8 серпня.

10 серпня

У цей день відбувається зарахування на бюджет.

18 серпня

Останній день, коли вступників можуть перевести на вакантні бюджетні місця.

30 серпня

Зарахування абітурієнтів, які вступили на контракт.

Для вступників у заклади фахової передвищої освіти

Для вступників у заклади фахової передвищої освіти вступна кампанія почнеться трохи раніше.

23 червня (1 липня)

Тим абітурієнтам, які вступають на основі базової середньої освіти (9 класів), можна реєструватися в електронному кабінеті вступника(-ці) на сайті ЄДЕБО вже 23 червня. Усі інші матимуть таку змогу лише з 1 липня.

10 липня — 31 липня (9 серпня)

У цей період триватиме реєстрація заяв та документів вступників на основі повної загальної середньої освіти, а також на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника. До 31 липня можуть реєструватись ті, хто вступає на основі співбесіди та творчого конкурсу.

А для вступників з сертифікатом ЗНО чи НМТ є можливість реєструватись до 9 серпня.

30 червня — 13 липня

За цей час має пройти основний набір заяв абітурієнтів, які вступають на основі базової середньої освіти.

Та до 30 листопада також триватиме додатковий набір, правила прийому для якого вказують самі заклади фахової передвищої освіти.

14–22 липня — 1–9 серпня

Абітурієнти та абітурієнтки, які вступають на основі базової середньої освіти, зможуть пройти вступні випробування з 14 до 22 липня.

Вступники, які пройшли іспити та творчі конкурси після здобуття повної загальної середньої освіти, а також на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, зможуть пройти вступні випробування з 1 до 9 серпня.

26 липня — 11 серпня

У цей час має відбутись оприлюднення рейтингових списків. До 12:00 26 липня — для тих, хто вступає на основі базової середньої освіти. Та не пізніше ніж 12:00 11 серпня — для всіх інших.

29 липня — 18 серпня

До 12:00 29 липня вступники мають підтвердити своє бажання навчатись на бюджеті та виконати всі вимоги. Усі інші зможуть це зробити до 18 серпня.

31 липня — 19 серпня

Зарахування на бюджет тих, хто вступає на основі базової середньої освіти, триватиме до 18:00 31 липня. Для усіх інших — до 12:00 19 серпня.

8 серпня — 31 серпня

До 8 серпня триватиме переведення на вакантні бюджетні місця тих, хто вступає на основі базової середньої освіти. Для усіх інших — до 31 серпня.

3 серпня — 31 серпня

До 3 серпня мають зарахувати на контракт тих, хто вступає на основі базової середньої освіти. Усіх інших — до 31 серпня.

Та до 30 листопада триватиме також додаткове зарахування на контракт.

Також раніше ми розповідали, як цьогоріч абітурієнти з ТОТ вступатимуть до вишів.

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