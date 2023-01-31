Без мультитесту: як цьогоріч абітурієнти з ТОТ вступатимуть до вишів

Щороку тисячі школярів готуються до найвідповідальнішого іспиту за роки їхнього життя. Раніше це було ЗНО, зараз — національний мультипредметний тест.

Та як бути школярам із ТОТ України, які закінчують школу та планують вступати до університету?

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України пояснили, як цьогоріч школярі, що перебувають на ТОТ, зможуть вступити до вищого навчального закладу.

Зараз також дивляться

Вступ для школярів, що перебувають на ТОТ

Наприкінці весни розпочнеться вступна кампанія до ВНЗ України.

Школярі, що зареєстровані та перебувають на ТОТ, зможуть вступити до них дистанційно без складання національного мультипредметного тесту, — пояснюють у Міністерстві реінтеграції.

Станом на зараз процедура вступу до вищих навчальних закладів ще перебуває на стадії опрацювання. Її оприлюднять пізніше.

Та як зазначають у Міністерстві, вже зараз відомо, що після зарахування до університету абітурієнту потрібно буде впродовж трьох місяців після початку навчання укласти договір про здобуття освіти.

Варто додати, що усі пільги й пільгові категорії для жителів тимчасово окупованих територій будуть збережені під час цьогорічної вступної кампанії.

Про деталі їх застосування стане відомо навесні.

НМТ-2023: які предмети складатимуть випускники

Цього року абітурієнти складатимуть НМТ з трьох дисциплін. Серед них дві обов’язкові: українська мова та математика, й один предмет на вибір.

Третім можна обрати:

історію України;

іноземну мову (англійську, німецьку, французьку, іспанську);

біологію;

хімію;

фізику.

Вибрану третю дисципліну школярі зазначатимуть під час реєстрації для участі у НМТ.

Раніше ми розповідали, які іспити стануть обов’язковими у 2023 році.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!