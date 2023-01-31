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Без мультитесту: як цьогоріч абітурієнти з ТОТ вступатимуть до вишів

Діана Просяник, практикантка сайту 31 Січня 2023, 08:00
вступна кампанія 2023
Фото: Unsplash

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