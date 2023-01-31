Без мультитеста: как в этом году абитуриенты с ВОТ будут поступать в вузы

Каждый год тысячи школьников готовятся к самому ответственному экзамену за годы их жизни. Раньше это было ВНО, сейчас — национальный мультипредметный тест.

Но как быть школьникам, которые находятся на временно оккупированной территории Украины, заканчивают школу и планируют поступать в университет?

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины объяснили, как в этом году школьники, находящиеся на ВОТ, смогут поступить в высшее учебное заведение.

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Поступление для школьников, находящихся на ВОТ

В конце весны начнется вступительная кампания в вузы Украины.

Школьники, которые зарегистрированы и находятся на ВОТ, смогут поступить в них дистанционно без сдачи национального мультипредметного теста, — объясняют в Министерстве реинтеграции.

По состоянию на сейчас процедура поступления в высшие учебные заведения еще находится на стадии проработки. Ее обнародуют позже.

Но, как отмечают в Министерстве, уже сейчас известно, что после зачисления в университет абитуриенту нужно будет в течение трех месяцев после начала учебного процесса заключить договор о получении образования.

Стоит добавить, что все льготы и льготные категории для жителей временно оккупированных территорий сохранятся во время текущей вступительной кампании.

О подробностях их применения станет известно весной.

НМТ-2023: какие предметы будут сдавать выпускники

В этом году абитуриенты будут сдавать НМТ из трех дисциплин. Среди них две обязательные: украинский язык и математика, и один предмет на выбор.

Третьим можно выбрать:

историю Украины;

иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский);

биологию;

химию;

физику.

Выбранную третью дисциплину школьники будут указывать при регистрации для участия в УМТ.

Ранее мы рассказывали, какие экзамены станут обязательными в 2023 году.

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