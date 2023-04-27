Получи ключ к знаниям! Какие сроки и этапы вступительной кампании 2023 года

Разобраться со вступительной кампанией иногда бывает сложнее, чем потом учиться в университете. По крайней мере, если тебе удалось поступить на желаемую специальность.

Но облегчить этот процесс пытается Министерство образования и науки Украины, которое опубликовало сроки и этапы вступительной кампании 2023 года, чтобы абитуриенты смогли успеть все запланированное.

Сроки вступительной кампании 2023 года

Для поступающих на основе полного общего среднего образования (ПЗСО) — с 1 июля по 30 августа. Для поступающих в учреждения профессионального высшего образования на основе базового среднего образования (БЗО) — с 23 июня по 3 августа. Для поступающих в учреждения профессионального высшего образования на основе полного общего среднего образования, а также на основе образовательно-квалификационного уровня квалифицированного рабочего — с 10 июля по 31 августа.

Этапы вступительной кампании 2023 года

Этапы вступительной кампании отличаются для разных категорий абитуриентов.

Для поступающих на основе полного общего среднего образования

Для абитуриентов, поступающих в высшие учебные заведения на основе ПЗСО и с дипломом младшего специалиста, младшего бакалавра, профессионального младшего бакалавра, вступительная кампания начнется 1 июля.

1 июля

Регистрация личного электронного кабинета абитуриента на сайте ЕГЭБО.

3 июля — 10 (25) июля

Подача заявления на участие в творческих конкурсах и собеседованиях. Те абитуриенты, которые стремятся вступить в бюджетную форму обучения, должны успеть подать документы до 18:00 10 июля.

Поступающие, избравшие исключительно обучение по контракту, могут подавать документы до 18:00 25 июля.

7 июля — 18 (31) июля

Поступающие на бюджет смогут пройти творческие конкурсы и собеседования с 7 по 18 июля.

У абитуриентов, стремящихся попасть исключительно на контракт, будет больше времени для прохождения испытаний — до 31 июля.

19 июля — 31 июля

Состоится регистрация заявлений на участие в конкурсном отборе. Последний срок, когда их можно подать — до 18:00 31 июля.

5 августа — 9 августа

В этот период должно состояться обнародование рейтинговых списков. Для поступающих на бюджет это должны сделать до 5 августа. А для контрактников — с 9 августа.

8 августа

Абитуриенты должны подтвердить свое желание учиться в том учебном заведении, куда они поступили на бюджет. Для этого они должны выполнить все требования к зачислению до 18:00 8 августа.

10 августа

В этот день происходит зачисление на бюджет.

18 августа

Последний день, когда поступающие могут перевестись на вакантные бюджетные места.

30 августа

Зачисление абитуриентов, поступивших на контракт.

Для поступающих в заведения профессионального высшего образования

Для поступающих в учреждения профессионального высшего образования вступительная кампания начнется несколько раньше.

23 июня (1 июля)

Тем абитуриентам, которые поступают на основе базового среднего образования (9 классов), можно регистрироваться в электронном кабинете поступающего на сайте ЕГЭБО уже 23 июня. Все остальные получат такую возможность только с 1 июля.

10 июля — 31 июля (9 августа)

В этот период будет продолжаться регистрация заявлений и документов поступающих на основе полного общего среднего образования, а также на основе образовательно-квалификационного уровня квалифицированного рабочего. До 31 июля могут регистрироваться те, кто поступает на основе собеседования и творческого конкурса.

А для абитуриентов с сертификатом ВНО или НМТ существует возможность регистрироваться до 9 августа.

30 июня — 13 июля

За это время должен пройти основной набор заявлений поступающих абитуриентов на основе базового среднего образования.

Но до 30 ноября продлится дополнительный набор, правила приема для которого указывают сами учреждения профессионального высшего образования.

14–22 июля — 1–9 августа

Поступающие на основе базового среднего образования абитуриенты смогут пройти вступительные испытания с 14 по 22 июля.

Поступающие, прошедшие экзамены и творческие конкурсы после получения полного общего среднего образования, а также на основе образовательно-квалификационного уровня квалифицированного рабочего, смогут пройти вступительные испытания с 1 по 9 августа.

26 июля — 11 августа

В это время должно состояться обнародование рейтинговых списков. До 12:00 26 июля — для поступающих на основе базового среднего образования. Но не позднее 12:00 11 августа — для всех остальных.

29 июля — 18 августа

До 12:00 29 июля поступающие должны подтвердить свое желание учиться на бюджете и выполнить все требования. Все остальные смогут это сделать до 18 августа.

31 июля — 19 августа

Зачисление на бюджет поступающих на основе базового среднего образования продлится до 18:00 31 июля. Для всех остальных — до 12:00 19 августа.

8 августа — 31 августа

До 8 августа будет продолжаться перевод на вакантные бюджетные места поступающих на основе базового среднего образования. Для всех остальных — до 31 августа.

3 августа — 31 августа

До 3 августа должны перевести на контракт тех, кто поступает на основе базового среднего образования. Всех остальных — до 31 августа.

Но до 30 ноября будет продолжаться дополнительное зачисление на контракт.

Также ранее мы рассказывали, как в этом году абитуриенты из ВОТ будут поступать в вузы.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!