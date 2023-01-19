Декретные выплаты 2023 в Украине: что нужно знать женщинам и как рассчитать выплаты самостоятельно

Государственная помощь женщинам, которые только что родили — это вспомогательные средства, также известны как декретные выплаты. Учитывая тот факт, что минимальная зарплата украинца с 1 декабря 2022 года и весь следующий 2023 составит 6700 грн, мы выяснили, какими будут декретные выплаты 2023 года.

Декретные выплаты в Украине 2023: что изменится

Известно, что показатель минимальной зарплаты влияет на расчет декретных выплат — минимальных и максимальных. Рассчитав свой уровень прибыли, ты сможешь узнать сумму пособия по беременности и родам.

Кроме того, при расчете декретных следует учитывать страховой стаж (за последние 12 месяцев), размер зарплаты и количество дней отпуска, предоставляемого в связи с беременностью и родами.

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Старшая бухгалтер по начислению заработной платы ООО СЛМ Новини Ирина Червинская объяснила, как будут начисляться декретные выплаты в 2023 году.

Сколько длится декретный отпуск

Оплачиваемое пособие после родов также называют декретным отпуском. Декретные выплаты начисляют женщинам, получившим листок нетрудоспособности в медучреждении, где она состоит на учете.

Как правило, такой лист женщина получает на 30 неделе беременности.

Исключением являются женщины, которые относятся к 1–3 группе чернобыльцев и могут уйти в декретный отпуск с 27 недели беременности.

Оплачиваемый отпуск по беременности и родам в 2023 году:

126 календарных дней (70 дней до родов и 56 после), а в случае осложнений во время родов или рождения двух или более детей дополнительно предоставляется 14 календарных дней отпуска;

180 календарных дней (90 до родов и 90 после) для женщин, отнесенных к 1–3 категориям лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

Беременной женщине оплачивается весь декрет, учитывая также праздничные и нерабочие дни или ежегодный отпуск.

— Сумма декретных выплат составляет 100% от средней зарплаты независимо от трудового стажа. Выплаты производятся Пенсионным фондом Украины, — объясняет Ирина Червинская.

Однако если у женщины за последние 12 месяцев перед декретом страховой стаж составляет менее шести месяцев, при расчете учитывается фактически отработанный период за эти 12 месяцев.

Тогда женщине, трудовой стаж которой составлял менее шести месяцев, выплаты после родов и ухода за ребенком начисляют из заработной платы за тот срок, с которого был уплачен ЕСВ. При расчете взимается минимальный размер зарплаты.

Выплата производится сразу за весь период декретного отпуска за счет ПФУ, независимо от количества дней, фактически использованных до родов.

Когда выплачивают и куда следует обращаться, если возникают вопросы

Согласно ст. 25–28 постановления Кабмина № 1266, декретные выплаты женщине начисляются за полные 12 месяцев пребывания на работе. Учитываются все дни, праздничные и отпуск.

Если женщина работала менее 12 месяцев, то для расчета используют фактическое количество месяцев на работе.

Если возникают вопросы, это все могут объяснить в бухгалтерии, где работала женщина, или в Пенсионном фонде.

Как рассчитать декретные выплаты самостоятельно

Для того чтобы рассчитать декретные выплаты самостоятельно, стоит среднедневную зарплату — то есть среднюю зарплату за один календарный день — умножить на количество дней отпуска.

Среднедневная зарплата определяется следующим образом: общий доход, на который начисляется ЕСВ, за расчетный период 12 месяцев, предшествующих отпуску, разделить на 365 (366) календарных дней.

В то же время при расчете среднего заработка женщины не учитываются: больничные, отпуск за свой счет, отпуск по уходу за ребенком до трех (шести) лет.

— Если в расчетный период женщина не отработала ни дня или идет в декрет в первый день работы — среднедневную зарплату нужно рассчитывать, исходя из оклада.

Декретные выплаты для не работающих женщин

Женщины, не застрахованные в системе обязательного государственного социального страхования, также имеют право на получение декретной помощи.

По данным Министерства социальной политики, речь идет о:

военнослужащих (им оказывается декретная помощь в размере 100% денежного довольствия);

женщин, уволенных с работы в связи с ликвидацией предприятия, учреждения (предусмотрены декретные в размере 100% среднемесячного дохода);

женщин, зарегистрированных в центре занятости как безработные (предусмотрена помощь в размере 100% минимального размера пособия по безработице);

аспиранток, докторанток, студенток и т.д. (будут предоставлены декретные в размере месячной стипендии);

женщин, зарегистрированных как субъекты предпринимательской деятельности (не платящие ЕСВ). Для них предусмотрены декретные в размере 25% от прожиточного минимума для трудоспособного лица в расчете на месяц;

незанятых женщин.

Для незанятых женщин размер декретных выплат также установлен на уровне 25% от прожиточного минимума для работоспособного лица в расчете на месяц.

В 2023 году прожиточный минимум для трудоспособных лиц в расчете на месяц составляет 2589 грн. Согласно этому размер декретных для неработающих женщин в месячном размере составит 647 грн.

Такая поддержка для женщин является фундаментальной и важной. А вот как оформить декретные выплаты в 2023 году, мы объясняли ранее.

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