Декретні виплати 2023 в Україні: що потрібно знати жінкам та як розрахувати виплати самостійно

Державна допомога жінкам, які щойно народили — це допоміжні кошти, які ще також відомі як декретні виплати. Враховуючи той факт, що мінімальна зарплата українця з 1 грудня 2022 року та весь наступний 2023 рік становитиме 6700 грн, ми з’ясували, якими будуть декретні виплати 2023.

Декретні виплати в Україні 2023: що зміниться

Відомо, що показник мінімальної зарплати впливає на розрахунок декретних виплат — мінімальних та максимальних. Розрахувавши свій рівень прибутку, ти зможеш дізнатися суму допомоги по вагітності та пологах.

Крім того, під час розрахунку декретних варто враховувати страховий стаж (за останні 12 місяців), розмір зарплати та кількість днів відпустки, що надається у зв’язку з вагітністю та пологами.

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Старша бухгалтерка з нарахування заробітної плати ТОВ СЛМ Новини Ірина Червінська пояснила, як нараховуватимуться декретні виплати у 2023 році.

Скільки триває декретна відпустка

Оплачувану допомогу після пологів також називають декретною відпусткою. Декретні виплати нараховують жінкам, які отримали листок непрацездатності у медзакладі, де вони перебувають на обліку.

Зазвичай такий листок жінка отримує на 30 тижні вагітності.

Винятком є жінки, що відносяться до 1–3 групи чорнобильців і можуть піти у декретну відпустку з 27 тижня вагітності.

Оплачувана відпустка по вагітності та пологах у 2023 році:

126 календарних днів (70 днів до пологів та 56 після), а в разі ускладнень під час пологів або народження двох чи більше дітей — додатково надається 14 календарних днів відпустки;

180 календарних днів (90 до пологів та 90 після) для жінок, які належать до 1–3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Вагітній жінці оплачується весь декрет, враховуючи також і святкові та неробочі дні чи щорічну відпустку.

— Сума декретних виплат становить 100% середньої зарплати незалежно від трудового стажу. Виплати здійснюються Пенсійним фондом України, — пояснює Ірина Червінська.

Однак якщо у жінки протягом останніх 12 місяців перед декретом страховий стаж становить менше ніж шість місяців, при розрахунку враховується фактично відпрацьований період за ці 12 місяців.

Тоді жінці, трудовий стаж якої становив менше ніж шість місяців, виплати після пологів та догляду за дитиною нараховують із заробітної плати за цей термін, з якої було сплачено ЄСВ. При розрахунку береться мінімальний розмір зарплати.

Виплата здійснюється одразу за весь період декретної відпустки коштом ПФУ, незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів.

Коли виплачують та куди варто звертатися, якщо виникають питання

Згідно зі ст. 25–28 постанови Кабміну № 1266, декретні виплати жінці нараховуються за повні 12 місяців перебування на роботі. Враховуються всі календарні дні, святкові та відпустка.

Якщо ж жінка працювала менше ніж 12 місяців, то для розрахунку використовують фактичну кількість місяців на роботі.

Якщо виникають запитання, це все можуть пояснити у бухгалтерії, де працювала жінка, або ж у Пенсійному фонді.

Як розрахувати декретні виплати самостійно

Для того щоб розрахувати декретні виплати самостійно, варто середньоденну зарплату — тобто середню зарплату за один календарний день, — помножити на кількість днів відпустки.

Середньоденна зарплата визначається так: загальний дохід, на який нараховується ЄСВ, за розрахунковий період 12 місяців, які передують відпустці, поділити на 365 (366) календарних днів.

Водночас при розрахунку середнього заробітку жінки не враховуються: лікарняні, відпустка за власний рахунок, відпустка по догляду за дитиною до трьох (шести) років.

— Якщо в розрахунковий період жінка не відпрацювала жодного дня або йде в декрет у перший же день роботи — середньоденну зарплату потрібно розраховувати, виходячи з окладу.

Декретні виплати для жінок, які не працюють

Жінки, не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, також мають право на отримання декретної допомоги.

За даними Міністерства соціальної політики, йдеться про:

військовослужбовиць (їм надається декретна допомога в розмірі 100% грошового забезпечення);

жінок, які були звільнені з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи (передбачені декретні в розмірі 100% середньомісячного доходу);

жінок, які зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні (передбачена допомога в розмірі 100% мінімального розміру допомоги по безробіттю);

аспіранток, докторанток, студенток тощо (будуть надані декретні в розмірі місячної стипендії);

жінок, зареєстрованих як суб’єкти підприємницької діяльності (які не платять ЄСВ). Для них передбачені декретні в розмірі 25% від прожиткового мінімуму для працездатної особи, з розрахунку на місяць;

незайнятих жінок.

Для незайнятих жінок розмір декретних виплат також встановлено на рівні 25% від прожиткового мінімуму для працездатної особи з розрахунку на місяць.

У 2023 році прожитковий мінімум для працездатних осіб у розрахунку на місяць становить 2589 грн. Згідно з цим розмір декретних для непрацюючих жінок в місячному розмірі становитиме 647 грн.

Така підтримка для жінок є фундаментальною та важливою. А ось як оформити декретні виплати у 2023 році, ми пояснювали раніше.

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