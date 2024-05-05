Все найнеобхідніше для новонародженого: як оформити і що входить в Пакунок малюка 2024

Після пологів в Україні матерям завжди надають допомогу від держави. Одна з таких — Пакунок малюка. До нього входить різноманітний одяг, пелюшки, підгузки, іграшки, засоби для гігієни та багато іншого.
Як оформити Пакунок малюка 2024 — читай у матеріалі.
Про пакунок малюка 2024 — вміст і найнеобхідніші для малечі речі на перший час повідомляє Кабінет Міністрів.
У бебі-боксі налічується понад 90 предметів. Ось що входить у Пакунок малюка 2024:
Цього року до пакунка малюка додали багаторазові вологостійкі пелюшки, теплий одяг, збільшили розмір пледа-ковдри для зручнішого використання і зменшили кількість одягу найменшого розміру, з якого немовлята швидко виростають.
Найчастіше Пакунок малюка видають після виписки з пологового будинку. Якщо допомога закінчилася у відділенні, то мамі чи татові потрібно йти до найближчого управління соцзахисту.
Також ти можеш не брати пакунок, а отримати замість нього 7 689 гривень.
Також ти можеш не брати пакунок, а отримати замість нього 7 689 гривень.
Для того, щоб прийшли гроші, потрібно прийти до ПриватБанку та відкрити спеціальний рахунок із соціальною карткою. Під час війни держава дає можливість батькам витрачати ці гроші на те, що їм потрібне (не лише на малюка).
До того ж Кабмін продовжив реалізацію пакунка малюка в частині продовження проекту з монетизації одноразової натуральної допомоги до кінця 2024 року і визначив Державну службу у справах дітей органом, відповідальним за виплату.
Як отримати Пакунок малюка і які документи треба подати? Про це можна дізнатись у порталі Дія. Тут є повний перелік необхідних документів, а саме:
Отримати гроші замість бебі-бокса можна онлайн, скориставшись послугою єМалятко. Також компенсацію можна оформити офлайн, звернувшись до центру надання адміністративних послуг чи іншого виконавчого органу.
Одному з батьків потрібно подати відповідні документи:
Кошти надійдуть на рахунок заявника у ПриватБанку, наразі виплата на картки інших банків неможлива
А на що можна використати кошти за пакунок малюка під час воєнного стану читай в нашому матеріалі.
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