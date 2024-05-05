Все найнеобхідніше для новонародженого: як оформити і що входить в Пакунок малюка 2024

Після пологів в Україні матерям завжди надають допомогу від держави. Одна з таких — Пакунок малюка. До нього входить різноманітний одяг, пелюшки, підгузки, іграшки, засоби для гігієни та багато іншого.

Як оформити Пакунок малюка 2024 — читай у матеріалі.

Що входить в Пакунок малюка у 2024 році

Про пакунок малюка 2024 — вміст і найнеобхідніші для малечі речі на перший час повідомляє Кабінет Міністрів.

Зараз також дивляться

У бебі-боксі налічується понад 90 предметів. Ось що входить у Пакунок малюка 2024:

Одноразові підгузки;

Вологі серветки;

Пелюшки;

Шапочки та боді для немовляти;

Штани-повзунки й шкарпетки;

Термометр для води;

Ножиці манікюрні дитячі;

Ковдри та матрац.

Цього року до пакунка малюка додали багаторазові вологостійкі пелюшки, теплий одяг, збільшили розмір пледа-ковдри для зручнішого використання і зменшили кількість одягу найменшого розміру, з якого немовлята швидко виростають.

Як оформити Пакунок малюка

Найчастіше Пакунок малюка видають після виписки з пологового будинку. Якщо допомога закінчилася у відділенні, то мамі чи татові потрібно йти до найближчого управління соцзахисту.

Також ти можеш не брати пакунок, а отримати замість нього 7 689 гривень.

Для того, щоб прийшли гроші, потрібно прийти до ПриватБанку та відкрити спеціальний рахунок із соціальною карткою. Під час війни держава дає можливість батькам витрачати ці гроші на те, що їм потрібне (не лише на малюка).

Як отримати Пакунок малюка

Насамперед тобі треба зайти в Дію. Одразу після цього — у єМалятко. Цією послугою можуть скористатися лише ті люди, у яких ще немає свідоцтва про народження дитини й хто справді не отримував Пакунок малюка. У єМалятку потрібно зареєструватися та зазначити свої дані. Перевір інформацію та натисни кнопку Далі. Прикріпи інформацію про те, хто є батьком та матір’ю дитини. Зазнач номер медичного внеску. Після того, як ти заповниш форму, вибери Додаткові послуги. Вибери в них Пакунок малюка. Інформація про те, коли ти зможеш отримати пакет, надійде на пошту та у застосунок Дія.

До того ж Кабмін продовжив реалізацію пакунка малюка в частині продовження проекту з монетизації одноразової натуральної допомоги до кінця 2024 року і визначив Державну службу у справах дітей органом, відповідальним за виплату.

Документи для отримання Пакунка малюка 2024

Як отримати Пакунок малюка і які документи треба подати? Про це можна дізнатись у порталі Дія. Тут є повний перелік необхідних документів, а саме:

Заява про надання одноразової допомоги;

Копія свідоцтва про народження дитини (за необхідністю);

Документ, що підтверджує факт народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я (видає заклад охорони здоров’я, який проводив огляд матері та дитини, або медична консультативна комісія);

Довідка про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення бойових дій, видана відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 590 (якщо є).

Як отримати гроші замість бебі-бокса

Отримати гроші замість бебі-бокса можна онлайн, скориставшись послугою єМалятко. Також компенсацію можна оформити офлайн, звернувшись до центру надання адміністративних послуг чи іншого виконавчого органу.

Одному з батьків потрібно подати відповідні документи:

заяву про те, що ти хочеш отримати Пакунок малюка (або гроші замість нього);

паспорт;

копію свідоцтва про народження дитини;

довідку з пологового будинку про те, що ваша сім’я не отримувала Пакунок малюка.

Кошти надійдуть на рахунок заявника у ПриватБанку, наразі виплата на картки інших банків неможлива

А на що можна використати кошти за пакунок малюка під час воєнного стану читай в нашому матеріалі.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.