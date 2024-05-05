Все самое нужное для новорожденного: как оформить и что входит в Пакунок малюка 2024

После родов в Украине матерям всегда дают помощь от государства. Одна из таких — Пакунок малюка.

В него входит разнообразная одежда, пеленки, подгузники, игрушки, средства для гигиены и многое другое. Как оформить Пакунок малюка 2024 — читай в материале.

Что входит в Пакунок малюка в 2024 году

Про Пакунок малюка 2024 — содержимое и необходимые для малышей вещи на первое время сообщает Кабинет Министров.

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В бэби-боксе насчитывается более 90 предметов. Вот что входит в Пакунок малюка 2024:

Одноразовые подгузники;

Влажные салфетки;

Пеленки;

Шапочки и боди для младенца;

Штаны-ползунки и носки;

Термометр для воды;

Ножницы маникюрные детские;

Одеяла и матрас.

В этом году в пакет малыша добавили многоразовые влагостойкие пеленки, теплую одежду, увеличили размер пледа-одеяла для более удобного использования и уменьшили количество одежды наименьшего размера, из которого младенцы быстро вырастают.

Как оформить Пакунок малюка

Чаще всего Пакунок малюка выдают после выписки из роддома. Если помощь закончилась в отделении, то маме или папе нужно идти в ближайшее управление соцзащиты.

Также ты можешь не брать сверток, а получить вместо него 7 689 гривен.

Для того чтобы пришли деньги, нужно прийти в ПриватБанк и открыть специальный счет с социальной карточкой. Во время войны государство дает возможность родителям тратить эти деньги на то, что им нужно (не только на малыша).

Как получить Пакунок малюка

Прежде тебе нужно зайти в Дія. Сразу после этого — в еМалятко. Этой услугой могут воспользоваться только те люди, у которых еще нет свидетельства о рождении ребенка и кто действительно не получал пакет малыша. В еМалятко нужно зарегистрироваться и указать свои данные. Проверьте информацию и нажмите кнопку Далее. Прикрепи информацию о том, кто является отцом и матерью ребенка. Укажи номер медицинского взноса. После того, как ты заполнишь форму, выберите Дополнительные услуги. Выбери в них пакунок малюка. Информация о том, когда ты сможешь получить пакет, поступит на почту и в приложение Дія.

К тому же Кабмин продолжил реализацию свертка малыша в части продолжения проекта по монетизации единовременной натуральной помощи до конца 2024 года и определил Государственную службу по делам детей органом, ответственным за выплату.

Документы для получения Пакунка малюка 2024

Как получить Пакунок малюка и какие документы нужно подать? Об этом можно узнать в портале Дія. Здесь есть полный перечень необходимых документов, а именно:

Заявление о предоставлении единовременной помощи;

Копия свидетельства о рождении ребенка (при необходимости);

Документ, подтверждающий факт рождения ребенка вне учреждений здравоохранения (выдает учреждение здравоохранения, которое проводило осмотр матери и ребенка, или медицинская консультативная комиссия);

Справка о взятии на учет перемещаемого с временно оккупированной территории Украины или района проведения боевых действий выдана в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 01.10.2014 № 590 (если есть).

Как получить деньги вместо бэби-бокса

Получить деньги вместо беби-бокса можно онлайн, воспользовавшись услугой еМалятко. Также компенсацию можно оформить офлайн, обратившись в центр предоставления административных услуг или другого исполнительного органа.

Родителю нужно подать соответствующие документы:

заявление о том, что ты хочешь получить пакет малыша (или деньги вместо него);

паспорт;

копию свидетельства рождения ребенка;

справку из роддома о том, что ваша семья не получала сверток малыша.

Средства поступят на счет заявителя в ПриватБанке, пока выплата на карты других банков невозможна

А на что можно использовать средства за сверток малыша во время военного положения читай в нашем материале.

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