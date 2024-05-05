Все самое нужное для новорожденного: как оформить и что входит в Пакунок малюка 2024

После родов в Украине матерям всегда дают помощь от государства. Одна из таких — Пакунок малюка.
В него входит разнообразная одежда, пеленки, подгузники, игрушки, средства для гигиены и многое другое. Как оформить Пакунок малюка 2024 — читай в материале.
Про Пакунок малюка 2024 — содержимое и необходимые для малышей вещи на первое время сообщает Кабинет Министров.
В бэби-боксе насчитывается более 90 предметов. Вот что входит в Пакунок малюка 2024:
В этом году в пакет малыша добавили многоразовые влагостойкие пеленки, теплую одежду, увеличили размер пледа-одеяла для более удобного использования и уменьшили количество одежды наименьшего размера, из которого младенцы быстро вырастают.
Чаще всего Пакунок малюка выдают после выписки из роддома. Если помощь закончилась в отделении, то маме или папе нужно идти в ближайшее управление соцзащиты.
Также ты можешь не брать сверток, а получить вместо него 7 689 гривен.
Также ты можешь не брать сверток, а получить вместо него 7 689 гривен.
Для того чтобы пришли деньги, нужно прийти в ПриватБанк и открыть специальный счет с социальной карточкой. Во время войны государство дает возможность родителям тратить эти деньги на то, что им нужно (не только на малыша).
К тому же Кабмин продолжил реализацию свертка малыша в части продолжения проекта по монетизации единовременной натуральной помощи до конца 2024 года и определил Государственную службу по делам детей органом, ответственным за выплату.
Как получить Пакунок малюка и какие документы нужно подать? Об этом можно узнать в портале Дія. Здесь есть полный перечень необходимых документов, а именно:
Получить деньги вместо беби-бокса можно онлайн, воспользовавшись услугой еМалятко. Также компенсацию можно оформить офлайн, обратившись в центр предоставления административных услуг или другого исполнительного органа.
Родителю нужно подать соответствующие документы:
Средства поступят на счет заявителя в ПриватБанке, пока выплата на карты других банков невозможна
А на что можно использовать средства за сверток малыша во время военного положения читай в нашем материале.
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