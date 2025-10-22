Бензин по 65 грн? Какие ценники ждут в 2026 году

Эксперт топливного рынка, директор консалтинговой группы А95 Сергей Куюн прогнозирует, что с 1 января 2026 года акцизы на топливо повысятся на 1-1,5 грн за литр в зависимости от типа. Читай в материале детали повышения цен на бензин и чего ожидать уже с 2026 года.

Бензин по 65 гривен — мнение эксперта

Об этом Сергей Куюн сообщил в эфире Единого телемарафона. По словам эксперта, это третий этап повышения, запланированный еще в прошлом году: первый состоялся 1 сентября 2024 года, второй — 1 января 2025 года. Однако это не обязательно приведет к росту розничных цен, как и в предыдущих случаях, когда падение мировых цен на нефть компенсировало налоговую нагрузку.

На самом деле не совсем понятно, откуда такие однозначные выводы… Я не исключаю, что мы будем иметь такое же удачное стечение обстоятельств, когда тоже не увидим особого повышения, — отметил Куюн в интервью.

По его данным, в последнее время цена на нефть снизилась с 65 до 60-62 долларов за баррель, что уже влияет на рынок. Эксперт ожидает, что в ближайшие 1-2 недели горючее в Украине подешевеет по меньшей мере на 1 грн за литр из-за периода низкого потребления и профицита горючего.

Глобальное падение цен на нефть обусловлено избытком предложения: запасы достигают миллиарда баррелей, значительная часть сохраняется в плавучих танкерах — ситуация, подобная 2020 году во время COVID. Аналитики считают это долгосрочным трендом, что выгодно для Украины не только из-за более дешевого топлива, но и из-за уменьшения доходов России от экспорта.

Наш враг будет меньше получать от экспорта нефти… Многие заинтересованы в том, чтобы экспорт из России снижался, потому что нефти много и много желающих этот объем российский заместить, — объяснил Куюн.

Санкции и атаки украинских дронов на российские НПЗ заставляют РФ экспортировать большее количество сырья по низким ценам, что приводит к переполнению рынка.

Потенциальные потери России значительны: при 60 долларах за баррель после логистических затрат (15-25 долларов в зависимости от месторождения) на скважинах они будут получать 35-40 долларов — уровень себестоимости для многих истощенных залежей.

В общем 2026 год может стать периодом стабильных или даже более низких цен на топливо в Украине, если мировой тренд по удешевлению нефти будет продолжаться. Власть и рынок следят за геополитическими факторами, включая ужесточение санкций от партнеров, как США и Саудовская Аравия.



