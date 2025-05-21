Экономия

Пенсии не исчезнут! Правительство гарантирует выплаты украинцам с ВОТ

Анастасия Жиденко, редактор сайта 21 мая 2025, 07:00
пенсия
Фото Pexels
нехватка работников
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Пенсии не исчезнут! Правительство гарантирует выплаты украинцам с ВОТ
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