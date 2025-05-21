Пенсии не исчезнут! Правительство гарантирует выплаты украинцам с ВОТ

Несмотря на отсутствие связи с государством и многолетнюю оккупацию, пенсии для украинцев с ВОТ Донецкой и Луганской областей будут сохраняться. Правительство меняет механизм учета этих выплат, но гарантирует: никто из пенсионеров или их родственников не потеряет право на свои деньги. Об этом сообщило Министерство социальной политики Украины.

Пенсии накапливаются, но не используются

Из-за войны немало людей старшего возраста остались на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, которые были захвачены еще до 24 февраля 2022 года. По данным Пенсионного фонда, некоторые из них уже более года не выходили на связь, не проходили обязательную идентификацию и не снимали средства со своих карточек.

В результате в государственном Ощадбанке накопилось более 10 миллиардов гривен пенсий, которые не были использованы. Банк, в свою очередь, мог использовать эти средства для собственных финансовых операций.

Поэтому уже скоро неиспользованные пенсии больше не будут храниться в банке. Вместо этого они будут переведены в Пенсионный фонд Украины.

Чтобы обеспечить это решение, Кабмин подготовил проект постановления, которое определяет порядок передачи средств. Постановление должно вступить в силу не ранее 1 июля 2025 года. К тому времени механизм остается неизменным.

Потеряют ли пенсионеры деньги

Все пенсионные средства остаются в собственности людей, которым они были назначены. Если человек жив или есть законные наследники, средства можно будет получить в полном объеме. Для этого нужно будет обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

В случае смерти пенсионера, право на получение денег переходит к родственникам согласно наследственному праву.

Кого касается нововведения

Новые правила касаются только тех случаев, когда пенсионеры:

были зарегистрированы как ВПО с ВОТ Луганской или Донецкой областей (до 24.02.2022);

получали пенсию как ВПО до полномасштабного вторжения;

не пользовались своим банковским счетом более года или не проходили физическую идентификацию в Ощадбанке в течение шести месяцев после установленной даты.

После утверждения постановления Правительства, пенсионеры или их наследники смогут обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о выплате средств. Вся сумма, которая накопилась, будет возвращена одноразовым переводом на банковский счет.

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