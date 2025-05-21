Пенсії не зникнуть! Уряд гарантує виплати українцям з ТОТ

Попри відсутність зв’язку з державою та багаторічну окупацію РФ, пенсії для українців з ТОТ Донецької та Луганської областей зберігатимуться. Уряд змінює механізм обліку цих виплат, але гарантує: ніхто з пенсіонерів або їхніх спадкоємців не втратить право на свої гроші. Про це повідомило Міністерство соціальної політики України.

Пенсії накопичуються, але не використовуються

Через війну чимало людей старшого віку залишились на окупованих територіях Луганської та Донецької областей, що були захоплені ще до 24 лютого 2022 року. За даними Пенсійного фонду, деякі з них вже понад рік не виходили на зв’язок, не проходили обов’язкову ідентифікацію та не знімали кошти зі своїх карток.

Унаслідок цього в державному Ощадбанку накопичилось понад 10 мільярдів гривень пенсій, які не були використані. Банк, своєю чергою, міг використовувати ці кошти для власних фінансових операцій.

Тож вже скоро невикористані пенсії більше не зберігатимуться в банку. Замість цього вони будуть переведені до Пенсійного фонду України.

Щоб забезпечити це рішення, Кабмін підготував проект постанови, яка визначає порядок передачі коштів. Постанова має набути чинності не раніше 1 липня 2025 року. До того часу механізм залишається незмінним.

Чи втратять пенсіонери гроші

Усі пенсійні кошти залишаються у власності людей, яким вони були призначені. Якщо людина ще жива або є законні спадкоємці, кошти можна буде отримати в повному обсязі. Для цього потрібно буде звернутися до Пенсійного фонду із відповідною заявою.

У разі смерті пенсіонера, право на отримання грошей переходить до родичів згідно зі спадковим правом.

Кого стосується нововведення

Нові правила стосуються лише тих випадків, коли пенсіонери:

були зареєстровані як ВПО з ТОТ Луганської чи Донецької областей (до 24.02.2022);

отримували пенсію як ВПО до повномасштабного вторгнення;

не користувалися своїм банківським рахунком понад рік або не проходили фізичну ідентифікацію в Ощадбанку протягом шести місяців після встановленої дати.



Після затвердження постанови Уряду, пенсіонери або їхні спадкоємці зможуть звернутися до Пенсійного фонду з заявою про виплату коштів. Уся сума, яка накопичилась, буде повернута одноразовим переказом на банківський рахунок.

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