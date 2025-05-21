Економія

Пенсії не зникнуть! Уряд гарантує виплати українцям з ТОТ

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 21 Травня 2025, 07:00
пенсія
Фото Pexels
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