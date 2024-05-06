Почати інвестувати й накопичувати! Як забезпечити спокійну старість та як відкладати гроші на тлі війни

Часто можна почути: “У нас узагалі пенсій не буде!”, “Відкладаю собі депозит, бо пенсії — малі”, “Працюємо, але ж пенсія навряд чи буде”! Питання пенсій зараз актуальне не лише для тих, хто вже на відпочинку, а й для молоді, яка шукає рішень сьогодні, щоб мати спокій та кошти у старості.

Чи будуть пенсії в Україні за 10-20 років: що потрібно знати молоді

Видання The Village поділилося, як відкладати на пенсію і чи справді пенсій в українців скоро не буде. Ми розповімо більше і тобі. Українці, що працюють офіційно, сплачують податки до Пенсійного фонду. Але цих коштів давно не вистачає для покриття пенсій, адже в Україні зараз понад 10 млн пенсіонерів.

Ті, кому до пенсії ще далеко, мають час на підготовку. Адже, можливо, вони не матимуть пенсій, а жити на щось у старості треба. Консультантки з фінансової грамотності Галина Тритяк та Оксана Желєзко розповіли, як подбати про своє фінансове майбутнє і що слід робити уже зараз.

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Українська пенсійна система є трирівневою, нащадком радянської. Але вона зазнала змін, і тепер має значення стаж та сплачене у держбюджет. Українці можуть інвестувати у недержавні пенсійні фонди.

— Державний пенсійний фонд давно банкрут. Тих внесків, які сплачують люди, недостатньо, щоб покривати пенсії для пенсіонерів. Щороку цей дефіцит зростає, його закривають коштом державного бюджету. Навіть якщо всі люди повернуться з-за кордону й почнуть платити податки, мало що зміниться, — каже Галина Тритяк.

Поки що видимих зрушень у зміні пенсійної системи немає. Якщо втілити реформу пенсій, українці матимуть персональні накопичувальні рахунки. Податки йтимуть в основному державі, а невелика їх частина — на свій рахунок.

А після початку повномасштабної війни ситуація з пенсіями лише погіршується, тож українці мають подбати про себе самостійно. Оксана Желєзко каже, що ті, кому зараз 40 і менше років, не матимуть пенсій або вони будуть мінімальними. І радить почати інвестувати та накопичувати.

Спершу потрібно закрити борги та кредити, накопичити фінансову подушку — це 3-12 місячних витрат. Сума має бути більшою, якщо є діти чи літні люди на утриманні. Інвестувати можна у фонди, що мають різні компанії, недержавні пенсійні фонди тощо.

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Куди інвестувати кошти в Україні

Недержавні пенсійні фонди відрізняються від депозитів, можна почати інвестувати з 300 грн. Забрати кошти можна за 10 років до офіційного виходу на пенсію. Відкривається рахунок через Дію за кілька хвилин. За бажанням можна змінити один недержавний пенсійний фонд на інший зі збереженням коштів.

Зараз середня дохідність недержавних пенсійних фондів складає 17–20% річних у гривні. Інфляцію на цей рік, наприклад, закладають на рівні 10%, тож реальне зростання капіталу є навіть за таких умов, — каже Оксана Желєзко.

Оптимальним варіантом експертка вважає поєднання кількох шляхів інвестицій коштів. До прикладу, недержавні пенсійні фонди та інвестування у фондовий ринок, з більшим капіталом можна інвестувати у нерухомість.

Криптовалюти та депозити фінансові експертки не вважають надійними. Адже депозити скоріше бережуть кошти, але не примножують, і за цей час вони втрачають цінність. А криптовалюти потребують глибокого розуміння.

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