Начать инвестировать и копить! Как обеспечить спокойную старость и откладывать деньги во время войны

Часто можно услышать: “У нас вообще пенсий не будет!”, “Откладываю себе депозит, потому что пенсии — маленькие”, “Работаем, но пенсия вряд ли будет”! Вопрос пенсий сейчас актуален не только для тех, кто уже на заслуженном отдыхе, но и для молодежи, которая ищет решение сегодня, чтобы иметь покой и деньги в старости.

Будут ли пенсии в Украине через 10-20 лет: что нужно знать молодежи

Издание The Village поделилось, как откладывать на пенсию и действительно ли пенсий у украинцев скоро не будет. Мы расскажем больше и тебе. Украинцы, работающие официально, платят налоги в Пенсионный фонд. Но этих денег давно не хватает для покрытия пенсий, ведь в Украине сейчас более 10 млн пенсионеров.

У тех, кому до пенсии еще далеко, есть время на подготовку. Ведь возможно у них не будет пенсий, а жить на что-то в старости надо. Консультантки по финансовой грамотности Галина Тритяк и Оксана Железко рассказали, как позаботиться о своем финансовом будущем и что нужно делать уже сейчас.

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Украинская пенсионная система является трехуровневой, потомком советской. Но она претерпела изменения, и теперь имеет значение стаж и уплаченное в госбюджет. Украинцы могут инвестировать в негосударственные пенсионные фонды.

— Государственный пенсионный фонд давно банкрот. Тех взносов, которые платят люди, недостаточно, чтобы покрывать пенсии для пенсионеров. Ежегодно этот дефицит растет, его закрывают на средства государственного бюджета. Даже если все люди вернутся из-за границы и начнут платить налоги, мало что изменится, — говорит Галина Тритяк.

Пока что видимых подвижек в изменении пенсионной системы нет. Если воплотить реформу пенсий, у украинцев будут персональные накопительные счета. Налоги будут идти в основном государству, а небольшая их часть — на свой счет.

А после начала полномасштабной войны ситуация с пенсиями только ухудшается, поэтому украинцы должны позаботиться о себе самостоятельно. Оксана Железко говорит, что те, кому сейчас 40 и меньше лет, будут без пенсий, или они будут минимальными. И советует начать инвестировать и копить.

Сначала нужно закрыть долги и кредиты, накопить финансовую подушку — это 3-12 месячных расходов. Сумма должна быть больше, если есть дети или пожилые люди на обеспечении. Инвестировать можно в фонды, имеющие разные компании, негосударственные пенсионные фонды и т.д.

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Куда инвестировать деньги в Украине

Негосударственные пенсионные фонды отличаются от депозитов, можно начать инвестировать с 300 грн. Забрать деньги можно за 10 лет до официального выхода на пенсию. Открывается счет через Дію за несколько минут. По желанию можно сменить один негосударственный пенсионный фонд на другой с сохранением денег.

Сейчас средняя доходность негосударственных пенсионных фондов составляет 17-20% годовых в гривне. Инфляцию на этот год, например, закладывают на уровне 10%, поэтому реальный рост капитала есть даже при таких условиях, — говорит Оксана Железко.

Оптимальным вариантом эксперт считает сочетание нескольких путей инвестиций средств. К примеру, негосударственные пенсионные фонды и инвестирование в фондовый рынок, с большим капиталом можно инвестировать в недвижимость.

Криптовалюты и депозиты финансовые эксперты не считают надежными. Ведь депозиты скорее берегут деньги, но не приумножают, и за это время они теряют ценность. А криптовалюты — нуждаются в глубоком понимании.

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