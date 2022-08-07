Выплаты от фонда Єдність за майбутнє: как получить денежную помощь пострадавшим от войны

Украинский благотворительный фонд Єдність за майбутнє оказывает материальную помощь людям, пострадавшим от войны. Читай, кто и как может получить денежные выплаты.
Фонд поддерживает местных жителей и внутренне перемещенных лиц в:
Получить денежную помощь могут:
В общем, консультант фонда оценивает уязвимость категории населения индивидуально в каждом случае во время телефонного разговора с заявителем.
Материальную поддержку можно получить только при условии физического пребывания на территории Украины.
Материальную поддержку можно получить только при условии физического пребывания на территории Украины.
Денежная помощь от фонда Єдність за майбутнє составляет 2220 грн. Денежные средства могут поступать один или три месяца в зависимости от области, где ты находишься.
Помощь может даваться максимум пяти лицам в семье. Выплаты придут на указанную в заявке банковскую карту.
Инструкция, как получить выплаты:
После обработки заявки (5-10 дней) тебе могут еще раз позвонить по телефону, чтобы выяснить детали. Статус заявки можно проверить здесь.
Обрати внимание, что не нужно звонить на горячую линию, если ты находишься на временно оккупированной территории. Тогда оставь запрос на сайте, указав “Я живу на оккупированной территории, где нет мобильной связи”.
Если тебе сейчас необходима денежная помощь для проведения немедленного лечения онкологических заболеваний или ранений в результате боевых действий, можно подать срочную заявку на выделение средств.
Людям, которые были вынуждены покинуть родные дома из-за войны, помогает весь мир. Читай, как получить помощь от ООН украинским переселенцам.
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