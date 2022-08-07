Экономия

Выплаты от фонда Єдність за майбутнє: как получить денежную помощь пострадавшим от войны

Елена Яковлева, редактор сайта 07 августа 2022, 18:00
Як отримати грошову допомогу від фонду Єдність за майбутнє - інструкція
Фото: Unsplash

Больше новостей
Курт Волкер - інтерв'ю
Дальнобойная артиллерия, боевые самолеты и экономическая поддержка: Курт Волкер о том, какой должна быть помощь Украине
Як зареєструватися в особистому кабінеті Нафтогазу: інструкція
Всего несколько простых шагов! Как зарегистрироваться в личном кабинете Нафтогаза
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Крим
В Крыму детей заставляют учить речи Путина: как усиливается информационный террор на полуострове
Смотреть больше

Материалы по теме

Курт Волкер - інтерв'ю
Дальнобойная артиллерия, боевые самолеты и экономическая поддержка: Курт Волкер о том, какой должна быть помощь Украине
Як зареєструватися в особистому кабінеті Нафтогазу: інструкція
Всего несколько простых шагов! Как зарегистрироваться в личном кабинете Нафтогаза
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Крим
В Крыму детей заставляют учить речи Путина: как усиливается информационный террор на полуострове

Видео
Курт Волкер - інтерв'ю

Дальнобойная артиллерия, боевые самолеты и экономическая поддержка: Курт Волкер о том, какой должна быть помощь Украине
0:09:19
Крим
В Крыму детей заставляют учить речи Путина: как усиливается информационный террор на полуострове
0:06:00
Яка ситуація в Мелітополі 7 серпня: Федоров про псевдореферендум
Угрожают расстреливать людей, которые не поддерживают Россию. Что известно о псевдореферендуме в Мелитополе
Не хвилює навіть ядерна катастрофа. Чому Росія використовує Запорізьку АЕС для погроз
Не волнует даже ядерная катастрофа. Почему Россия использует Запорожскую АЭС
0:00:57
День Повітряних сил України: як військові захищають небо
Как будто атланты держат наше небо! День Воздушных сил Украины: рассказываем о подвигах летчиков
Третя фаза війни в Україні - Сергій Грабський про битву за Південь
Начало новой фазы вторжения — военный эксперт об определяющей битве на Юге и российский ва-банк
0:06:07
Банки їжі
Банки еды в Украине: как они работают, кто может получить продукты и какие нюансы
Карта бойових дій в Україні сьогодні: де точаться бої в Україні 7 серпня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 7 августа
0:03:53
Відновлення будинку на Лобановського у Києві
Люди без жилья: в Киеве продолжается восстановление — что будет с домом на Лобановского
0:02:32
Амбулаторії для лікування військових
Здоровье наших бойцов: как в прифронтовых селах создают амбулатории для лечения военных
Больше видео
Як оформити електронну трудову книжку
Читать дальше
Как оформить электронную трудовую книжку
Сортування сміття
Читать дальше
Еще не начали сортировать мусор? Мы расскажем, почему это несложно

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь