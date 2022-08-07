Выплаты от фонда Єдність за майбутнє: как получить денежную помощь пострадавшим от войны

Украинский благотворительный фонд Єдність за майбутнє оказывает материальную помощь людям, пострадавшим от войны. Читай, кто и как может получить денежные выплаты.

Где работает фонд

Фонд поддерживает местных жителей и внутренне перемещенных лиц в:

Запорожской;

Донецкой;

Луганской;

Харьковской;

Сумской;

Черниговской;

Киевской;

Николаевской;

Полтавской (только ВПЛ);

Черкасской (только ВПЛ);

Кировоградской (только ВПЛ) областях.

Кто может получить выплаты

Получить денежную помощь могут:

раненые в результате боевых действий гражданские; семьи, которые из-за войны полностью потеряли жилье, или их жилье потерпело частичное разрушение; одинокие матери с несовершеннолетними детьми; семьи, где есть люди с инвалидностью или онкобольные; люди, потерявшие работу; ВПЛ; малообеспеченные семьи трудоспособного возраста.

В общем, консультант фонда оценивает уязвимость категории населения индивидуально в каждом случае во время телефонного разговора с заявителем.

Материальную поддержку можно получить только при условии физического пребывания на территории Украины.

Размер материальной помощи

Денежная помощь от фонда Єдність за майбутнє составляет 2220 грн. Денежные средства могут поступать один или три месяца в зависимости от области, где ты находишься.

Помощь может даваться максимум пяти лицам в семье. Выплаты придут на указанную в заявке банковскую карту.

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Как получить денежную помощь

Инструкция, как получить выплаты:

Позвони по горячей линии фонда: 067-105-28-03 (звонить можно каждый день с 09:00 до 19:00). Сообщи оператору свой идентификационный налоговый номер (ИНН). Отвечай на все вопросы консультанта, ведь он решает, оказывать денежную помощь или нет. Если ты получил(-а) положительный ответ, заполни онлайн-заявку. В ней укажи номер телефона, с которого звонил(-а) на горячую линию. Отправь необходимые документы в Viber на номер телефона, который тебе предоставит оператор: первую, вторую страницы паспорта или ID-карту и приложение к ней, или скрин всех документов из приложения Дія, фото/скрин идентификационного налогового номера (ИНН) и фото/скрин счета IBAN. Отправь заявку и документы.

После обработки заявки (5-10 дней) тебе могут еще раз позвонить по телефону, чтобы выяснить детали. Статус заявки можно проверить здесь.

Обрати внимание, что не нужно звонить на горячую линию, если ты находишься на временно оккупированной территории. Тогда оставь запрос на сайте, указав “Я живу на оккупированной территории, где нет мобильной связи”.

Если тебе сейчас необходима денежная помощь для проведения немедленного лечения онкологических заболеваний или ранений в результате боевых действий, можно подать срочную заявку на выделение средств.

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