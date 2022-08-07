Виплати від фонду Єдність за майбутнє: як отримати грошову допомогу постраждалим від війни

Український благодійний фонд Єдність за майбутнє надає матеріальну допомогу людям, які постраждали від війни. Читай, хто та як може отримати грошові виплати.

Де працює фонд

Фонд підтримує місцевих мешканців та внутрішньопереміщених осіб у:

Запорізькій;

Донецькій;

Луганській;

Харківській;

Сумській;

Чернігівській;

Київській;

Миколаївській;

Полтавській (тільки ВПО);

Черкаській (тільки ВПО);

Кіровоградській (тільки ВПО) областях.

Хто може отримати виплати

Отримати грошову допомогу можуть:

поранені внаслідок бойових дій цивільні; родини, які через війну повністю втратили житло, або їхнє житло зазнало часткового руйнування; одинокі матері з неповнолітніми дітьми; родини, де є люди з інвалідністю або онкохворі; люди, які втратили роботу; ВПО; малозабезпечені сім’ї працездатного віку тощо.

Загалом консультант фонду оцінює вразливість категорії населення індивідуально в кожному випадку під час телефонної розмови із заявником.

Матеріальну підтримку можна отримати тільки у разі фізичного перебування на території України.

Розмір матеріальної допомоги

Грошова допомога від фонду Єдність за майбутнє складає 2220 грн. Кошти можуть надходити один чи три місяці залежно від області, де ти перебуваєш.

Допомога може надаватись максимум п’ятьом особам в родині. Виплати прийдуть на вказану в заявці банківську картку.

Читати на тему Грошова допомога від ADRA Ukraine: хто та як може отримати виплати Розповідаємо про нову грошову допомогу для українців та хто її може отримати.

Як отримати грошову допомогу

Інструкція, як отримати виплати:

Зателефонуй на гарячу лінію фонду: 067-105-28-03 (дзвонити можна кожного дня з 09:00 до 19:00). Повідом оператору свій ідентифікаційний податковий номер (ІПН). Відповідай на всі питання консультанта, адже саме він вирішує, надавати грошову допомогу чи ні. Якщо ти отримав(-ла) позитивну відповідь, заповни онлайн-заявку . У ній Надішли необхідні документи у Viber на номер телефону, який тобі надасть оператор: першу, другу сторінки паспорта або ID-картки та додаток до неї, або скрін усіх документів з Дії, фото/скрін ідентифікаційного податкового номера (ІПН) та фото/скрін рахунку IBAN. Надішли заявку та документи.

Після опрацювання заявки (5-10 днів) тобі можуть ще раз зателефонувати, щоб з’ясувати деталі. Статус заявки можна перевірити тут.

Зверни увагу, що не потрібно дзвонити на гарячу лінію, якщо наразі ти перебуваєш на тимчасово окупованій території. Тоді залиш запит на сайті, вказавши “Я живу на окупованій території, де немає мобільного зв’язку”.

Якщо тобі зараз необхідна грошова допомога для проведення негайного лікування онкологічних захворювань чи поранень внаслідок бойових дій, то можна подати термінову заявку на виділення коштів.

Людям, які були змушені покинути рідні домівки через війну, допомагає весь світ. Читай, як отримати допомогу від ООН українським переселенцям.

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