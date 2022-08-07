Виплати від фонду Єдність за майбутнє: як отримати грошову допомогу постраждалим від війни

Український благодійний фонд Єдність за майбутнє надає матеріальну допомогу людям, які постраждали від війни. Читай, хто та як може отримати грошові виплати.
Фонд підтримує місцевих мешканців та внутрішньопереміщених осіб у:
Отримати грошову допомогу можуть:
Загалом консультант фонду оцінює вразливість категорії населення індивідуально в кожному випадку під час телефонної розмови із заявником.
Матеріальну підтримку можна отримати тільки у разі фізичного перебування на території України.
Матеріальну підтримку можна отримати тільки у разі фізичного перебування на території України.
Грошова допомога від фонду Єдність за майбутнє складає 2220 грн. Кошти можуть надходити один чи три місяці залежно від області, де ти перебуваєш.
Допомога може надаватись максимум п’ятьом особам в родині. Виплати прийдуть на вказану в заявці банківську картку.
Інструкція, як отримати виплати:
Після опрацювання заявки (5-10 днів) тобі можуть ще раз зателефонувати, щоб з’ясувати деталі. Статус заявки можна перевірити тут.
Зверни увагу, що не потрібно дзвонити на гарячу лінію, якщо наразі ти перебуваєш на тимчасово окупованій території. Тоді залиш запит на сайті, вказавши “Я живу на окупованій території, де немає мобільного зв’язку”.
Якщо тобі зараз необхідна грошова допомога для проведення негайного лікування онкологічних захворювань чи поранень внаслідок бойових дій, то можна подати термінову заявку на виділення коштів.
Людям, які були змушені покинути рідні домівки через війну, допомагає весь світ. Читай, як отримати допомогу від ООН українським переселенцям.
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