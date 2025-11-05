Улучшено єВідновлення: теперь заявки доступны даже при повторном повреждении жилья

Украинцы, чьи дома снова пострадали от обстрелов, теперь могут быстрее получить помощь от государства. В Дії обновили механизм подачи заявлений по программе єВідновлення — теперь новое заявление на компенсацию можно подать даже тогда, когда предыдущий ремонт еще не завершен.

Раньше алгоритм был сложнее: владелец жилья должен был сначала закончить ремонт, подать отчет, дождаться закрытия предыдущего заявления — и только после этого мог обращаться повторно. Из-за этого многие люди теряли время и оставались без поддержки при новых повреждениях. Об этом пишет Министерство развития общин и территорий.

Теперь все значительно проще:

Достаточно открыть в приложении Дія отчет о ремонте по предыдущему заявлению;

Поставить отметку Имущество было повреждено повторно;

Подать новое уведомление о повреждении и новое заявление на компенсацию.

После этого комиссия снова выедет на место, зафиксирует новые разрушения, проверит состояние восстановительных работ и пересчитает сумму помощи.

Читать по теме Компенсация за поврежденное жилье: что мешает получить выплату Более 143 тысяч украинских родителей уже получили помощь по программе єВідновлення —однако часть заявителей сталкивается с отказами.

Важный нюанс: повторное заявление можно подать только после закрытия счета, на который поступали средства по предыдущему обращению. Если счет еще активен — система уведомит об этом, а неиспользованные деньги вернутся в бюджет. Для новой компенсации нужно будет открыть новый счет.

По данным Минвосстановления, компенсации по программе «єВідновлення» уже получили более 145 тысяч семей на общую сумму свыше 51 миллиарда гривен. Из них более 116 тысяч семей получили выплаты именно за поврежденное жилье — на сумму 11,3 миллиарда гривен.

А когда и как можно получить средства по программе єВідновлення за уже выполненные ремонты, мы писали в нашем другом материале.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!