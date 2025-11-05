Для тебя Экономия

Улучшено єВідновлення: теперь заявки доступны даже при повторном повреждении жилья

Юлия Хоменко, редактор сайта 05 ноября 2025, 13:00 2 мин.
Улучшено єВідновлення: теперь заявки доступны даже при повторном повреждении жилья
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь