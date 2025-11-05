Покращене єВідновлення: тепер заявки доступні навіть за повторного пошкодження житла

Українці, чиї домівки знову постраждали від обстрілів, тепер можуть швидше отримати допомогу від держави. В Дії оновили механізм подання заяв за програмою єВідновлення — тепер нову заявку на компенсацію можна подати навіть тоді, коли попередній ремонт ще не завершено.

Раніше алгоритм був складніший: власник житла мав спершу завершити ремонт, подати звіт, дочекатися закриття попередньої заяви і лише після цього міг звертатися повторно. Через це багато людей втрачали час і залишалися без підтримки під час нових пошкоджень. Про це пише Міністерство розвитку громад та територій.

Тепер все значно простіше:

Достаньо відкрити у застосунку Дія звіт про ремонт за попередньою заявою;

Поставити відмітку Майно було пошкоджено повторно;

І подати нове повідомлення про пошкодження і нову заяву на компенсацію.

Після цього комісія знову виїде на місце, зафіксує нові руйнування, перевірить стан відновлювальних робіт і перерахує суму допомоги.

Важливий нюанс, що повторну заявку можна подати лише після закриття рахунку, на який надходили кошти за попереднім зверненням. Якщо рахунок ще активний — система повідомить про це, а невикористані гроші повернуться до бюджету. Для нової компенсації потрібно буде відкрити новий рахунок.

За даними Мінвідновлення, компенсації за програмою єВідновлення вже отримали понад 145 тисяч родин на загальну суму понад 51 мільярд гривень. Із них більше 116 тисяч сімей отримали виплати саме за пошкоджене житло — на суму 11,3 мільярда гривень.

А коли і як можна отримати кошти за програмою єВідновлення за вже зроблені ремонти, ми писали в нашому іншому матеріалі.

