Компенсація за пошкоджене житло: що заважає отримати виплату

Державна програма ЄВідновлення продовжує підтримувати українців, чиє житло постраждало внаслідок російської агресії. За офіційними даними, вже понад 143 тисячі батьків отримали або кошти на ремонт своїх осель, або житлові сертифікати для купівлі нового приміщення замість знищеного. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Втім, частина заявників стикається з відмовами. Найчастіше проблеми виникають через технічні неточності чи неправильне оформлення заяви.

Одна з ключових помилок — невірно обраний тип компенсації. Якщо житло можна відремонтувати, але людина вказує категорію знищене, система автоматично відмовляє у розгляді.

Також заяву не приймуть, якщо право власності на нерухомість не зареєстроване або дані у реєстрі не відповідають дійсності. У багатьох випадках причиною відмови стає відсутність згоди всіх співвласників: подати документи на компенсацію може лише та особа, яка має письмове погодження решти власників, інакше

Ще одна поширена причина — неповний пакет документів чи помилки у поданих даних. Будь-яка розбіжність під час автоматичної перевірки зупиняє процес і призводить до відмови.

Компенсацію також не надають у випадках, коли пошкодження житла не пов’язані з воєнними діями — наприклад, через побутову пожежу чи технічну аварію.

Якщо ж комісія не може провести обстеження об’єкта через недопуск заявника або його відсутність, прийняти рішення про відшкодування також неможливо. Виняток діє для районів з активними або можливими бойовими діями, де допускається дистанційне обстеження.

Не менш важливо, щоб заявник не отримував раніше повної компенсації за цю саму нерухомість з інших державних програм чи міжнародних джерел, адже підвійні виплати заборонені.

Паралельно уряд розширює програму Відновлення. Вже розроблено окремий механізм підтримки для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Їм надаватимуть житловий ваучер, який можна буде використати для придбання житла або як перший внесок за іпотекою.

Раніше ми розповідали тобі, які докази потрібно надати, якщо ти претендуєш на відшкодування за втрачене житло під час війни.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!