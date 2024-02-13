Компенсація за житло у вщент зруйнованих містах — як супутник допомагатиме доводити збитки

Деякі українські міста просто вщент знищенні. Сотні тисяч українців залишилися без житла, але вони мають можливість отримати компенсацію через Реєстр збитків.

Щоб отримати компенсацію, треба довести, що твій будинок зруйнували. Але люди, які жили у тих містах, які вщент зруйновані, наприклад Бахмут, не повинні будуть доводити пошкодження свого майна для реєстру збитків. Про це в інтерв’ю для Української правди розповів виконавчий директор Реєстру завданих агресією Росії збитків Маркіян Ключковський.

Компенсація за житло у вщент зруйнованих містах: що відомо

Ключковський розповів, що оцінка розміру відшкодувань заявників Реєстру збитків здійснюватиметься на підставі доказів завданих пошкоджень та права власності на майно.

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— У містах, де є катастрофічно великі руйнування, як-от Маріуполь, Мар’їнка, Бахмут, багато інших міст та сіл, немає сенсу мати докази руйнування квартир, бо ми можемо побачити зруйнований будинок в буквальному сенсі з космосу, — акцентував Ключковський.

Він сказав, що для Реєстру такі справи будуть дуже простими, навіть попри те, що зараз немає доступу до тих територій.

Ключковський пояснює, як це працюватиме. Говорить, що у таких випадках реєстр збитків має отримати дані з українських реєстрів про власника квартири чи будинку, і побачити на супутникових знімках, що цей будинок стояв 23 лютого 2022 року, а потім його зруйнували.

— Нам допоможе те, що ми працюємо в цифровому форматі. Не потрібно вручну перебирати кожну справу й оцінювати докази. Достатньо згрупувати всі кейси, щодо житла, скажімо, у певному кварталі Маріуполя, який за супутниковими знімками непридатний до життя, зруйнований, і ухвалити рішення про те, що ця група кейсів доведена. Лишається лише оцінити його вартість, — наголосив виконавчий директор.

Раніше ми розповідали, як можна буде подати заявку до Реєстру збитків через Дію.

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