Компенсация за жилье в разрушенных городах — как спутник поможет доказать полученный ущерб

Некоторые украинские города просто полностью уничтожены. Сотни тысяч украинцев остались без жилья, но у них есть возможность получить компенсацию через Реестр убытков.

Чтобы получить компенсацию, нужно доказать, что твой дом был разрушен. Но люди, которые жили в тех городах, что сейчас полностью разрушены, например Бахмут, не должны будут доказывать повреждение своего имущества для Реестра ущерба. Об этом в интервью для Украинской правды рассказал исполнительный директор Реестра нанесенного агрессией России ущерба Маркиян Ключковский.

Компенсация за жилье в разрушенных городах: что известно

Ключковский рассказал, что оценка размера компенсации заявителей Реестра ущерба будет осуществляться на основании доказательств нанесенных повреждений и прав собственности на имущество.

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— В городах, где есть катастрофически большие разрушения, например Мариуполь, Марьинка, Бахмут, многие другие города и села, нет смысла иметь доказательства разрушения квартир, потому что мы можем увидеть разрушенный дом в буквальном смысле из космоса, — акцентировал мужчина.

Он сказал, что для Реестра такие дела будут очень простыми, даже несмотря на то, что сейчас нет доступа к территориям.

Ключковский объясняет, как это будет работать. Говорит, что в таких случаях Реестр ущерба должен получить данные из украинских реестров о владельце квартиры или дома, и увидеть на спутниковых снимках, что этот дом стоял 23 февраля 2022 года, а затем был разрушен.

— Нам поможет то, что мы работаем в цифровом формате. Не нужно вручную перебирать каждое дело и оценивать доказательства. Достаточно сгруппировать все кейсы относительно жилья, скажем, в определенном квартале Мариуполя, который по спутниковым снимкам непригоден к жизни, разрушен, и принять решение о том, что эта группа кейсов доказана. Остается только оценить его стоимость, — подчеркнул исполнительный директор.

Ранее мы рассказывали, как можно будет подать заявку в Реестр ущерба через Дію.

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