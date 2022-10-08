Получать пенсию без удостоверения: как можно возобновить выплаты — объясняет Минсоцполитики

Из-за полномасштабной войны многие были вынуждены покинуть свои дома. Если твое пенсионное потерялось или осталось на оккупированных территориях, Главком рассказал, как восстановить пенсию без удостоверения.

Как восстановить пенсию без удостоверения — разъяснение Минсоцполитики

Если твои документы утрачены, ты можешь воспользоваться сервисами электронных услуг или подать заявление в Пенсионный фонд на изготовление нового пенсионного удостоверения.

Заявление можно подать:

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В ближайший орган Пенсионного фонда. В личном кабинете электронных услуг Пенсионного фонда.

Подать заявление вправе те, кто потерял пенсионное удостоверение или у кого оно стало непригодным, если назначен другой вид пенсии или изменились обстоятельства опеки и попечительства.

Если ты находишься на оккупированных территориях или в твоем районе еще не заработали органы Пенсионного фонда, ты можешь обратиться в любое другое отделение.

Государство гарантирует пенсионные выплаты всем гражданам.

Как подать электронное заявление на восстановление пенсионного

Чтобы подать заявление на изготовление нового пенсионного удостоверения, нажми на ссылку и авторизируйся в электронном кабинете услуг ПФ Украины. Выбери раздел О пенсионном обеспечении. В разделе К ПФУ — Коммуникации в ПФУ выбери Заявление на изготовление пенсионного удостоверения.

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