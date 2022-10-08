Получать пенсию без удостоверения: как можно возобновить выплаты — объясняет Минсоцполитики

Из-за полномасштабной войны многие были вынуждены покинуть свои дома. Если твое пенсионное потерялось или осталось на оккупированных территориях, Главком рассказал, как восстановить пенсию без удостоверения.
Если твои документы утрачены, ты можешь воспользоваться сервисами электронных услуг или подать заявление в Пенсионный фонд на изготовление нового пенсионного удостоверения.
Заявление можно подать:
Подать заявление вправе те, кто потерял пенсионное удостоверение или у кого оно стало непригодным, если назначен другой вид пенсии или изменились обстоятельства опеки и попечительства.
Если ты находишься на оккупированных территориях или в твоем районе еще не заработали органы Пенсионного фонда, ты можешь обратиться в любое другое отделение.
Государство гарантирует пенсионные выплаты всем гражданам.
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