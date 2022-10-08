Економія

Отримувати пенсію без посвідчення: як можна відновити виплати — пояснює Мінсоцполітики

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 08 Жовтня 2022, 12:00
Як відновити пенсію без посвідчення — пояснює Мінсоцполітики
Фото: Unsplash

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