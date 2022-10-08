Отримувати пенсію без посвідчення: як можна відновити виплати — пояснює Мінсоцполітики

Через повномасштабну війну багато людей були змушені покинути свої домівки. Якщо твоє пенсійне загубилось або залишилося на окупованих територіях, Главком розповів, як відновити пенсію без посвідчення.

Як відновити пенсію без посвідчення — роз’яснення Мінсоцполітики

Якщо твої документи втрачені, ти можеш скористатися сервісами електронних послуг або подати заяву до Пенсійного фонду на виготовлення нового пенсійного посвідчення.

Заяву можна подати:

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До найближчого органу Пенсійного фонду. В особистому кабінеті електронних послуг Пенсійного фонду.

Подати заяву мають право ті, хто втратив пенсійне посвідчення або у кого воно стало непридатним, якщо призначено інший вид пенсії або змінилися обставини здійснення опіки та піклування.

Якщо ти перебуваєш на окупованих територіях або в твоєму районі ще не запрацювали органи Пенсійного фонду, можна звернутися до будь-якого іншого відділення.

Держава гарантує пенсійні виплати всім громадянам.

Як подати електронну заяву на відновлення пенсійного посвідчення

Щоб подати заяву на виготовлення нового пенсійного посвідчення, натисни на посилання і авторизуйся в електронному кабінеті послуг ПФ України. Обери розділ Щодо пенсійного забезпечення. У розділі До ПФУ — Комунікації до ПФУ обери Заява на виготовлення пенсійного посвідчення.

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