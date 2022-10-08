Отримувати пенсію без посвідчення: як можна відновити виплати — пояснює Мінсоцполітики

Через повномасштабну війну багато людей були змушені покинути свої домівки. Якщо твоє пенсійне загубилось або залишилося на окупованих територіях, Главком розповів, як відновити пенсію без посвідчення.
Якщо твої документи втрачені, ти можеш скористатися сервісами електронних послуг або подати заяву до Пенсійного фонду на виготовлення нового пенсійного посвідчення.
Заяву можна подати:
Подати заяву мають право ті, хто втратив пенсійне посвідчення або у кого воно стало непридатним, якщо призначено інший вид пенсії або змінилися обставини здійснення опіки та піклування.
Якщо ти перебуваєш на окупованих територіях або в твоєму районі ще не запрацювали органи Пенсійного фонду, можна звернутися до будь-якого іншого відділення.
Держава гарантує пенсійні виплати всім громадянам.
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