Чтобы было меньше дыма, а больше тепла — как выбрать дрова, чтобы топить печь

Украинцев призывают заранее готовиться к зиме и покупать все необходимое. В этом году некоторые хозяева могут обогревать свои дома с помощью печи и дров. Чтобы тепло держалось долго и древесина быстро не перегорала, нужно правильно ее выбирать.

Мы расскажем, какими дровами лучше отапливать дом.

В первую очередь нужно понять, что не все деревья подходят для того, чтобы отапливать дом, ведь некоторые из них идеальны для строительства. В печи они быстро перегорят и не будут держать тепло.

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Как выбрать дерево, чтобы топить печь

Чтобы топить печь и обогревать дом, нужно выбирать дерево по длительности и интенсивности горения. Оно должно иметь хорошую теплоотдачу.

Это зависит не только от породы дерева, но и от его просушки. Свежая, только что спиленная древесина не применяется для топки — она ​​будет сильно дымить и гореть вяло.

Самые качественные дрова выходят из спиленных зимой деревьев. Ведь весной и летом древесина очень влажная и будет долго сохнуть.

Какими деревьями топить печь

Чтобы топить печь, подходят деревья лиственной породы с плотной структурой волокон. Они долго горят и имеют хорошую теплоотдачу. Хвойные деревья тоже хорошо горят, однако сильно дымят и образуют много копоти.

Лиственные породы деревьев

Дубовые дрова

Такие дрова имеют жесткую структуру, долго горят и имеют отличную теплоотдачу, но стоят дорого. Несмотря на свою цену, дрова из дуба экономны в использовании.

Дуб при горении выделяет приятный аромат и сильный жар.

Березовые дрова

Всем известна традиция топить баню березовыми дровами. Жар от этого дерева дезинфицирует помещение. Березовые дрова почти идеальны по параметрам печи, но они быстро стареют. Через два года хранения дрова теряют свои свойства. Они стают трухлявыми и не дают сильного жара.

Береза ​​почти не оставляет золы, ведь кора и дерево содержат деготь. Благодаря этому быстро загорается и долго горит.

Дрова из липы

Дрова из липы трудно разжечь, но они обладают большой интенсивностью горения. Липа, равно как и береза, имеет маленький срок хранения. Уже на третий год дрова теряют свои свойства и хуже горят.

Дрова из ольхи

Преимущество дров из ольхи в том, что их можно очень долго хранить и они не нуждаются в особых условиях, чтобы просохнуть. Для заготовки этих дров специально выбирают деревья, растущие в местах с пониженной влажностью. Древесина обладает хорошей теплоотдачей и почти не образовывает дым.

Осиновые дрова

Дрова из осины очень похожи по своим свойствам с ольховыми. Почти не дают дыма и копоти. Однако они имеют очень низкий жар и теплоотдачу, их применяют преимущественно для прочистки дымохода. Также осина может пригодиться, чтобы разжечь другие “тяжелые” дрова.

Дрова из ивы и тополя

Эти дрова быстро перегорают. Несмотря на низкую цену, совсем не экономны, ведь хозяину (хозяйке) понадобится немалое количество, чтобы обогреть дом хотя бы один день.

Хвойные породы деревьев

Из-за того, что хвойные деревья имеют много смолистых веществ, они быстро перегорают. Кроме этого, образуют много дыма. Это приводит к тому, что в дымоходе оседает много слоев сажи. Затем приходится его чистить. Хвойные дрова практически не используют для отопления дома, их применяют для бани.

Надо позаботиться не только об отоплении дома, но и свете, еде и теплой одежде. Ранее мы рассказывали, как подготовиться к зиме 2022-2023.

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