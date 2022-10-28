Экономия

Чтобы было меньше дыма, а больше тепла — как выбрать дрова, чтобы топить печь

Богдана Макалюк, редактор сайта 28 октября 2022, 10:00
Якими дровами опалювати будинок та які з них краще тримають тепло
Фото: Pexels

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