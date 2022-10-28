Економія

Щоб було менше диму, а більше тепла — як обрати дрова, щоб топити піч

Богдана Макалюк, редакторка сайту 28 Жовтня 2022, 10:00
Якими дровами опалювати будинок та які з них краще тримають тепло
Фото: Pexels

Більше новин
Як вибрати спальник
Пуховий чи синтепоновий? Як обрати спальний мішок — поради для військових та цивільних
Безпілотник Шарк — технічні характеристики і що відомо
Безжальні й ефективні мисливці: новий український безпілотник Шарк — що відомо
Як знайти друзів за кордоном — поради психолога
Щоб більше не почуватися чужим(-ою). Як знайти друзів за кордоном
День визволення України від нацистських загарбників: відео-звернення Зеленського від 28.10.2022
День визволення України від нацистів — привітання Зеленського та що це за свято
Дивитись більше

Матеріали по темі

Миші
Як позбутися мишей назавжди: перевірені способи боротьби з гризунами
Ремонт авто самостійно: лайфхаки від автосервісів
Щоб не застрягти посеред дороги: лайфхаки для ремонту машини своїми руками
Як зберігати продукти без холодильника?
Як зберігати продукти без холодильника — поради кулінара Євгена Клопотенка
Як утеплити вікна на зиму
Як і чим утеплити вікна на зиму, щоб у холод не замерзнути

Відео
0:00:44
Безпілотник Шарк — технічні характеристики і що відомо

Безжальні й ефективні мисливці: новий український безпілотник Шарк — що відомо
0:08:30
День визволення України від нацистських загарбників: відео-звернення Зеленського від 28.10.2022
День визволення України від нацистів — привітання Зеленського та що це за свято
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Карта бойових дій в Україні 28.10.2022 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 28 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:16
Як взуттєва майстерня з Хмельницького перейшла на пошиття берців
Від весільного взуття до берців — як перепрофілювалось підприємство з Хмельницького
0:03:14
Вадим та Анастасія Дорош — тренування з джиу-джитсу для переселенців
Нам не вистачало України — історія подружжя з Донеччини, яке безплатно тренує переселенців
0:06:02
Мобілізація у Росії
“Баби, рожайтє!”: як проходить мобілізація у Росії та чи допомагають шаманські амулети
0:04:26
Відбудова закладів освіти в Київській області після окупації
Вкрали техніку, а дітям залишили свої пожитки — як під Києвом реанімують ліцей після окупації
0:01:01
Щоб було менше диму, а більше тепла — як обрати дрова, щоб топити піч
Графіки більше не працюють: в YASNO попередили про масові відключення світла
Щоб було менше диму, а більше тепла — як обрати дрова, щоб топити піч
Знову чекати подорожчання? Як атаки на енергосистему вплинуть на ціни в супермаркетах
Більше відео
Як знайти друзів за кордоном — поради психолога
Читати далі
Щоб більше не почуватися чужим(-ою). Як знайти друзів за кордоном
Продукти-антистрес
Читати далі
“Чи справді є продукти, які знімають стрес? Чим можна його заїдати”

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь