Щоб було менше диму, а більше тепла — як обрати дрова, щоб топити піч

Українців закликають заздалегідь готуватися до зими та купувати усе необхідне. Цьогоріч деякі господарі можуть обігрівати свої оселі за допомогою печі та дров. Щоб тепло трималося довго й деревина швидко не перегорала, треба правильно її вибирати.

Ми розкажемо, якими дровами краще опалювати будинок.

Насамперед треба зрозуміти, що не всі дерева підходять для того, щоб опалювати будинок, адже деякі з них ідеальні для будівництва. У печі вони швидко перегорять і не триматимуть тепло.

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Як обрати дерево, щоб топити піч

Щоб топити піч та обігрівати будинок, треба обирати дерево за тривалістю та інтенсивністю горіння. У нього має бути хороша тепловіддача.

Це залежить не тільки від породи дерева, а й від його просушування. Свіжа, щойно спиляна деревина не застосовується для топки — вона сильно димітиме й горітиме мляво.

Найякісніші дрова виходять зі спиляних узимку дерев. Адже навесні та влітку деревина дуже волога й довго сохнутиме.

Якими деревами топити піч

Щоб топити піч, підходять дерева листяної породи зі щільною структурою волокон. Вони довго горять і мають хорошу тепловіддачу. Хвойні дерева теж добре горять, проте сильно димлять і утворюють багато кіптяви.

Листяні породи дерев

Дубові дрова

Такі дрова мають тверду структуру, довго горять і володіють відмінною тепловіддачу, але коштують дорого. Попри свою ціну, дрова з дуба економні у використанні.

Дуб під час горіння виділяє приємний аромат та сильний жар.

Березові дрова

Усім відома традиція топити лазню березовими дровами. Жар від цього дерева дезінфікує приміщення. Березові дрова майже ідеальні за параметрами для печі, але вони швидко старіють. За два роки зберігання дрова втрачають свої властивості. Вони швидко стають трухлявими й не дають сильного жару.

Береза майже не залишає золи, адже кора та дерево містять дьоготь. Завдяки цьому вона швидко загоряється й довго горить.

Дрова з липи

Дрова з липи важко розпалити, але вони мають велику інтенсивність горіння. Липа, так само як і береза, має маленький термін зберігання. Уже на третій рік дрова втрачають свої властивості та гірше горять.

Дрова з вільхи

Перевага дров із вільхи в тому, що їх можна дуже довго зберігати й вони не потребують особливих умов, щоб просохнути. Для заготівлі цих дров спеціально вибирають дерева, які ростуть у місцях, де знижена вологість. Деревина має хорошу тепловіддачу й майже не утворює диму.

Осикові дрова

Дрова з осики дуже схожі за своїми властивостями з вільховими. Майже не дають диму та кіптяви. Проте вони мають дуже низький жар та тепловіддачу, їх застосовують переважно, щоб прочистити димохід. Також вона може стати у пригоді, щоб розпалити інші “важкі” дрова.

Вербові й тополеві дрова

Верба й тополя швидко перегорають. Попри низьку ціну, зовсім не економні, адже господарю(-ці) знадобиться чимала кількість, щоб обігріти хату хоча б один день.

Хвойні породи дерев

Через те, що хвойні дерева мають багато смолистих речовин, вони швидко перегорають. Крім цього, утворюють багато диму. Це призводить до того, що у димарі утворюється багато шарів сажі. Потім доводиться його чистити. Хвойні дрова майже не застосовують для опалення будинку, їх використовують для лазень.

Треба подбати не тільки про опалення будинку, а й світло, їжу та теплий одяг. Раніше ми розповідали як підготуватися до зими 2022-2023.

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