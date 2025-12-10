Куда можно потратить 6500 грн Зимней поддержки: что можно купить, а что — нет

Программа Зимняя поддержка 2025 создана для того, чтобы предоставить единовременную помощь наиболее уязвимым категориям населения, её размер составляет 6500 гривен.

Куда можно потратить средства Зимней поддержки и в какие сроки — узнавай в материале.

Куда можно потратить 6500 гривен Зимней поддержки

Получить средства Зимней поддержки можно на детей до 18 лет из малообеспеченных семей, детей под опекой, сирот, детей с инвалидностью, воспитанников в приёмных семьях и детских домах семейного типа, детей из семей внутренне перемещённых лиц. Также право на помощь имеют отдельные категории одиноких пенсионеров и взрослые с инвалидностью I группы среди ВПЛ.

Потратить 6500 грн можно только на определённые государством категории товаров: одежду, обувь и лекарственные средства.

Список MCC-кодов магазинов, где можно потратить 6 500 гривен Зимней поддержки

5641 — детские товары и игрушки;

5651 — одежда и обувь;

5661 — аксессуары и сувениры;

5691 — товары для дома;

5912 — аптеки и лекарственные средства.

Оплату можно осуществить, перечислив средства с банковской карты в магазинах и аптеках, которые работают по безналичному расчёту.

Чтобы узнать, принимают ли выплату в конкретном магазине, необходимо обратиться к кассиру и уточнить, какой MCC-код установлен на платёжном терминале. Именно по этому коду определяется возможность расчёта средствами Зимней поддержки.

Использовать деньги необходимо в течение 180 дней с момента зачисления, иначе остаток будет возвращён в государственный бюджет.

Лучше всего запланировать покупку на эти деньги зимней одежды и обуви для детей или взрослых, а также витаминов и необходимых медикаментов, особенно если есть хронические заболевания.

Многие семьи распределяют сумму на несколько обязательных покупок, чтобы максимально эффективно использовать помощь.

Перед оплатой стоит убедиться, что выбранный вами магазин или аптека принимает карту Зимней поддержки.

Напоминаем: подать заявку на выплату можно через приложение Дія или в отделении Пенсионного фонда Украины до 17 декабря.

Средства начислят безналично на специальный счёт, снять их наличными невозможно. Также эти деньги не предназначены для оплаты коммунальных услуг.

