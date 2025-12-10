Для тебе Економія

Куди можна витратити 6500 грн Зимової підтримки: що можна купити, а що — ні

Ольга Петухова, редакторка сайту 10 Грудня 2025, 10:32 2 хв.
куди витратити 6500 зимової підтримки
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь