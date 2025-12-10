Куди можна витратити 6500 грн Зимової підтримки: що можна купити, а що — ні

Програма Зимова підтримка 2025 створена, щоб надати одноразову допомогу найбільш вразливим категоріям населення, її розмір складає 6500 гривень.

Куди можна витратити кошти Зимової підтримки і в який термін — дізнайся у матеріалі.

Куди можна витратити 6500 гривень Зимової підтримки

Отримати кошти Зимової підтримки можна на дітей до 18 років із малозабезпечених сімей, дітей під опікою, сиріт, дітей з інвалідністю, вихованців у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, дітей з родин внутрішньо переміщених осіб. Також право на неї мають окремі категорії самотніх пенсіонерів та дорослі з інвалідністю I групи серед ВПО.

Витратити 6500 грн можна лише на визначені державою категорії товарів: одяг, взуття та лікарські засоби.

Список МСС-кодів магазинів, де можна витратити 6 500 гривень Зимової підтримки

5641 – дитячі товари та іграшки;

5651 – одяг і взуття;

5661 – аксесуари та сувеніри;

5691 – товари для дому;

5912 – аптеки та лікарські засоби.

Оплату можна здійснити, перерахувавши кошти з банківської картки у магазинах та аптеках, які працюють за безготівковим розрахунком.

Щоб з’ясувати, чи приймають виплату в конкретному магазині, потрібно звернутися до касира та уточнити, який MCC-код встановлено на платіжному терміналі. Саме за цим кодом визначають можливість розрахунку коштами Зимової підтримки.

Витратити кошти потрібно протягом 180 днів з моменту зарахування, інакше залишок повернеться до державного бюджету.

Найкраще запланувати придбати на ці гроші зимовий одяг й взуття для дітей або дорослих, а також вітаміни та необхідні медикаменти, особливо, якщо є хронічні захворювання.

Багато родин розподіляють суму на кілька обов’язкових покупок, щоб максимально ефективно витратити допомогу.

Перед оплатою варто переконатися, що обраний вами магазин або аптека приймає картку Зимової підтримки.

Нагадаємо: подати заявку на виплату можна через застосунок Дія або у відділенні Пенсійного фонду України до 17 грудня.

Кошти нарахують безготівково на спеціальний рахунок, зняти готівкою їх неможливо. Також ці гроші не призначені для оплати комунальних послуг.

