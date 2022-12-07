Экономия

Нестабильные качели — что ждать от курса доллара

Богдана Макалюк, редактор сайта 07 декабря 2022, 18:00
Курс долара: що з доларом в Україні зараз і як часто його купують
Фото: Pexels

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