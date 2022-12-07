Нестабильные качели — что ждать от курса доллара

Сколько о долларе не говори, а его курс будет всегда волновать людей. На прошлой неделе наличный курс доллара удерживался на уровне 40–40,30 грн. Однако предпринимались попытки закрепить тренд на рост.

Мы расскажем, что ждет курс доллара в Украине и вырастет ли он.

Банкир Анна Золотько объяснила для 24 канала, что население приобрело валюты на $391 млн больше, чем продало. В октябре этот показатель составил $273 млн. То есть, спрос среди населения превышает предложение.

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Она говорит, что в ноябре украинцы приобрели $362 млн, а продали $211 млн. Почти вся сумма составляла покупку долларов и евро с размещением на депозит, учитывая действующие ограничения.

Сейчас реальное давление на наличный курс эти операции не будут оказывать, — отметила она.

В целом американский доллар упал до самого низкого уровня за последние пять месяцев. CNBC сообщает, что среди причин, которые на это повлияли, есть рост ожиданий возобновления активной деятельности в Китае.

Другой фактор — ожидание трейдеров на рынке труда в США.

В ноябре индекс доллара США значительно упал. Если он максимально достигал уровня 114,78, то сейчас колеблется на уровне 104,53.

Индекс доллара США — показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона: евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.

Каким будет курс доллара

По словам Анны, в ближайшее время может вырасти спрос на валюту, так что курс может вырасти до 40–40,80 грн.

Будут поддерживать гривну в наличном сегменте сделки по покупке иностранной валюты на безналичном рынке и ее размещение на депозитах.

Наличный курс доллара 7 декабря

Средний курс доллара в банках — 39,800 грн покупка и 40,250 грн продажа.

В обменниках покупают доллар за 39,930 грн, а продают за 40,050 грн.

Курс НБУ — 36,5686 грн.

Сейчас нужно экономно использовать свои средства. Ранее мы рассказывали, как улучшить финансовую грамотность во время войны.

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