Економія

Нестабільні гойдалки — що чекати від курсу долара

Богдана Макалюк, редакторка сайту 07 Грудня 2022, 18:00
Курс долара: що з доларом в Україні зараз і як часто його купують
Фото: Pexels

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