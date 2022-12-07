Нестабільні гойдалки — що чекати від курсу долара

Скільки про долар не говори, а його курс завжди хвилюватиме людей. Протягом минулого тижня готівковий курс долара утримувався на рівні 40–40,30 грн. Проте були спроби закріпити тренд на зростання.

Ми розповімо, що чекає на курс долара в Україні та чи зросте він.

Банкірка Анна Золотько пояснила для 24 каналу, що населення придбало валюти на $391 млн більше, ніж продало. У жовтні цей показник становив $273 млн. Тобто попит серед населення перевищує пропозицію.

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Вона каже, що у листопаді українці придбали $362 млн, а продали $211 млн. Майже вся сума становила купівлю доларів та євро з розміщенням на депозит, з огляду на чинні обмеження.

Зараз реального тиску на готівковий курс ці операції не чинитимуть, — зазначила вона.

Загалом американський долар впав до найнижчого рівня за останні п’ять місяців. CNBC повідомляє, що серед причин, які на це вплинули, є зростання очікувань щодо відновлення активної діяльності у Китаї.

Інший фактор — очікування трейдерів щодо ринку праці у США.

У листопаді індекс долара США значно впав. Якщо максимально він міг досягати рівня 114,78, то зараз коливається на рівні 104,53.

Індекс долара США — показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона: євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Яким буде курс долара

За словами Анни, найближчим часом може зрости попит на валюту, отже, курс може зрости до 40–40,80 грн.

Підтримуватимуть гривню у готівковому сегменті операції з купівлі іноземної валюти на безготівковому ринку та розміщення її на депозитах.

Готівковий курс долара 7 грудня

Середній курс долара в банках — 39,800 грн купівля та 40,250 грн продаж.

В обмінниках купують долар за 39,930 грн, а продають за 40,050 грн.

Курс НБУ — 36,5686 грн.

Зараз треба ощадливо використовувати свої кошти. Раніше ми розповідали, як покращити фінансову грамотність під час війни.

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