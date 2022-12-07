Нестабільні гойдалки — що чекати від курсу долара

Скільки про долар не говори, а його курс завжди хвилюватиме людей. Протягом минулого тижня готівковий курс долара утримувався на рівні 40–40,30 грн. Проте були спроби закріпити тренд на зростання.
Ми розповімо, що чекає на курс долара в Україні та чи зросте він.
Банкірка Анна Золотько пояснила для 24 каналу, що населення придбало валюти на $391 млн більше, ніж продало. У жовтні цей показник становив $273 млн. Тобто попит серед населення перевищує пропозицію.
Вона каже, що у листопаді українці придбали $362 млн, а продали $211 млн. Майже вся сума становила купівлю доларів та євро з розміщенням на депозит, з огляду на чинні обмеження.
Зараз реального тиску на готівковий курс ці операції не чинитимуть, — зазначила вона.
Зараз реального тиску на готівковий курс ці операції не чинитимуть, — зазначила вона.
Загалом американський долар впав до найнижчого рівня за останні п’ять місяців. CNBC повідомляє, що серед причин, які на це вплинули, є зростання очікувань щодо відновлення активної діяльності у Китаї.
Інший фактор — очікування трейдерів щодо ринку праці у США.
Інший фактор — очікування трейдерів щодо ринку праці у США.
У листопаді індекс долара США значно впав. Якщо максимально він міг досягати рівня 114,78, то зараз коливається на рівні 104,53.
Індекс долара США — показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона: євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.
За словами Анни, найближчим часом може зрости попит на валюту, отже, курс може зрости до 40–40,80 грн.
Підтримуватимуть гривню у готівковому сегменті операції з купівлі іноземної валюти на безготівковому ринку та розміщення її на депозитах.
Зараз треба ощадливо використовувати свої кошти. Раніше ми розповідали, як покращити фінансову грамотність під час війни.
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