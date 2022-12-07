Чи платитимеш ти менше через відсутність світла? Читай про новий спосіб нарахувань

Часті відключення світла, певно, вплинули на твою суму в платіжках? Національна комісія регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) повідомила, що буде змінено алгоритм нарахування платіжок за електроенергію. Чи зменшаться вони — читай у матеріалі.

Змінено алгоритм нарахування платіжок за електроенергію

Сума, яка нараховується у випадку відсутності показів лічильника, стане меншою. Нові платіжки будуть розраховуватися за коефіцієнтом якості подання електроенергії. Це означає, що якщо в тебе довго не було електрики, суму у квитанції зменшать.

Такий понижувальний коефіцієнт має враховувати весь період відсутності електроенергії в споживача і діятиме, навіть якщо він не передав покази лічильника.

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Оператори системи повідомлятимуть НКРЕКП щомісяця до 25 числа про обсяг застосованого знижувального коефіцієнта. Його враховуватимуть під час нарахування платіжок за світло.

Отже, новий спосіб нарахування платіжок за електроенергію не збільшить тарифи для побутових споживачів. Різницю між витратами операторів компенсуватиме держава.

Що таке коефіцієнт якості подання електроенергії

Коефіцієнт якості подання електроенергії унеможливлює сплату за світло, яке ти не спожив(-ла). Тому сума в платіжках буде розраховуватись за зниженим коефіцієнтом користування.

Щоб захистити права споживачів, діятиме знижувальний коефіцієнт. Його застосовуватимуть під час визначення середньодобового обсягу споживання електрики споживачем.

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