Економія

Чи платитимеш ти менше через відсутність світла? Читай про новий спосіб нарахувань

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 07 Грудня 2022, 12:45
Змінено алгоритм нарахування платіжок за електроенергію
Фото: Pexels

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