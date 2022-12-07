Экономия

Будешь ли ты платить меньше из-за отсутствия света? Читай о новом способе начислений

Анастасия Грубрина, редактор сайта 07 декабря 2022, 12:45
Змінено алгоритм нарахування платіжок за електроенергію
Фото: Pexels

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