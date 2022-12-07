Будешь ли ты платить меньше из-за отсутствия света? Читай о новом способе начислений

Частые отключения света, вероятно, повлияли на твою сумму в платежках? Национальная комиссия регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП) сообщила, что теперь изменен алгоритм начисления платежек за электроэнергию. Вырастет ли цена — читай в материале.

Алгоритм начисления платежек за свет: изменения

Сумма, которая начисляется в случае отсутствия показаний счетчика, станет меньше. Новые платежки будут рассчитываться по коэффициенту качества подачи электроэнергии. Это значит, что если у тебя долго не было электричества, сумму в квитанции снизят.

Такой понижающий коэффициент должен учитывать весь период отсутствия света у потребителя и будет действовать, даже если ты не передал(-а) показания счетчика.

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Операторы системы будут уведомлять Нацкомиссию до 25-го числа каждого месяца об объеме применяемого понижающего коэффициента. Его будут учитывать при начислении платежек за свет.

Следовательно, новый способ начисления платежек за свет не увеличит тарифы для потребителей. Разницу между расходами операторов будет компенсировать государство.

Что такое коэффициент качества подачи электроэнергии

Коэффициент качества подачи электроэнергии делает невозможной плату за свет, которым ты не пользовался(-лась). Поэтому сумма в платежках будет рассчитываться по пониженному коэффициенту пользования.

Чтобы защитить права потребителей, будет действовать понижающий коэффициент. Его будут применять при определении среднесуточного объема потребления электрики потребителем.

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