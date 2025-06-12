Курс евро в Украине побил исторический рекорд: сколько стоит валюта

Курс валют сильно волнует украинцев, особенно тех, кто держит свои сбережения не в гривне или планирует большую дорогую покупку. Национальный банк Украины объявил новый официальный курс евро по отношению к гривне на 13 июня 2025 года — он достиг отметки 48,0825 грн за единицу европейской валюты. Это значение стало абсолютным рекордом за всю историю фиксации курса евро в Украине.

Ранее самый высокий курс был зафиксирован 22 апреля, когда евро стоил 47,7653 грн. За неполные два месяца европейская валюта укрепилась еще на 32 копейки, продолжив общую тенденцию роста, которая прослеживается на протяжении всего 2025 года.

Курс евро в Украине: как дорожала валюта в 2025 году

С начала года курс евро повысился с 41,9960 грн до 48,0825 грн, что составляет рост почти на 15% или 6,08 гривны. Такая динамика связана, прежде всего, с укреплением евро на глобальном валютном рынке.

Курс евро на наличном рынке: что известно

В обменниках курс евро к гривне больше. По состоянию на середину июня продажи евро в обменниках достигли 48,30 грн, а покупка — около 48,00 грн. Это свидетельствует о нарастающем спросе со стороны украинцев, часто выбирающих евро в качестве сбережения средств.

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Интересно, что курс гривны по отношению к доллару остается относительно постоянным. По состоянию на 13 июня НБУ установил курс 41,4880 грн, и резких изменений не наблюдается. Аналитики считают, что укрепление евро связано с его стабильной позицией на мировых финансовых рынках, а не слабостью гривны.

Будет ли евро расти в дальнейшем

Руководитель департамента финансовых рынков одного из банков Тарас Лесовой рассказал для 24 канала, что курс евро на мировом рынке будет колебаться в пределах 1,12-1,15 доллара. Относительно внутреннего рынка Украины он прогнозирует колебания в пределах 46,50-47,50 грн за евро в течение следующей недели.

Эксперт подчеркнул, что пока нет серьезных предпосылок для укрепления доллара, что отчасти ограничивает рост евро.

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